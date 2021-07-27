Какие вещи привлекают негатив в дом и несут неудачи

Какие вещи несут негатив в дом / pixabay

Ваш дом - это ваша крепость. Ваша энергетика, здоровье, успех зависит от эмоционального состояния. В своем доме мы всегда настоящие. После трудного рабочего дня нам хочется расслабиться и насладиться уютом.

Но, иногда в нашем доме может быть нарушена аура. Связано это с простой и банальной вещью. По мнению экспертов, в доме просто нет свободного пространства.

Что нужно срочно убрать из дома, чтобы негатив и неудачи обходили вас стороной.

Избавьтесь от старого хлама. Сюда входит, старая одежда, обувь, ненужные вещи. Все это ведет к плохому настроению и неудачам. Старые вещи блокируют энергетику так сильно, что вгоняют людей в депрессии.

По мнению экспертов, сюда можно отнести также старую мебель.

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Избавьтесь от любых треснувших изделий, включая стекла. Специалисты в области фэн-шуй говорят, что особенно негативна для энергетики битая, треснувшая посуда.

Кто не знал, но самые опасные стекла с трещинами — это оконные стекла. Если треснуло стекло в окне, такой знак очень опасен, поскольку через такие стекла не поступает положительная энергия с улицы и не уходит отрицательная. Вы оказываетесь словно в ловушке.

И последнее - необходимо избавиться от всего, что напоминает вам о людях, которые вам не нравятся. Вместе с этими вещами рядом с вами находятся негативные мысли.

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Это могут быть фотографии, одежда, аксессуары, рисунки, картины, талисманы и так далее. Чтобы вы еще больше не нагнетали и не раздражались, стоит просто избавиться от таких вещей, которые вам напоминают негатив, и вы заметите, как жизненные ситуации в считаные дни начнут проявлять свои лучики солнца по отношению к вам.