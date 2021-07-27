УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Какие вещи привлекают негатив в дом и несут неудачи

27 июля 2021, 23:56

Что нужно срочно убрать из дома, чтобы негатив и неудачи обходили вас стороной.

Какие вещи несут негатив в дом / pixabay

Ваш дом - это ваша крепость. Ваша энергетика, здоровье, успех зависит от эмоционального состояния. В своем доме мы всегда настоящие. После трудного рабочего дня нам хочется расслабиться и насладиться уютом.

Но, иногда в нашем доме может быть нарушена аура. Связано это с простой и банальной вещью. По мнению экспертов, в доме просто нет свободного пространства.

Что нужно срочно убрать из дома, чтобы негатив и неудачи обходили вас стороной.

Избавьтесь от старого хлама. Сюда входит, старая одежда, обувь, ненужные вещи. Все это ведет к плохому настроению и неудачам. Старые вещи блокируют энергетику так сильно, что вгоняют людей в депрессии.

По мнению экспертов, сюда можно отнести также старую мебель.

Реклама

Избавьтесь от любых треснувших изделий, включая стекла. Специалисты в области фэн-шуй говорят, что особенно негативна для энергетики битая, треснувшая посуда.

Кто не знал, но самые опасные стекла с трещинами — это оконные стекла. Если треснуло стекло в окне, такой знак очень опасен, поскольку через такие стекла не поступает положительная энергия с улицы и не уходит отрицательная. Вы оказываетесь словно в ловушке.

И последнее - необходимо избавиться от всего, что напоминает вам о людях, которые вам не нравятся. Вместе с этими вещами рядом с вами находятся негативные мысли.

Читайте такжеПлохой сон и тревога: названы 5 вещей, которые вы должны убрать из спальни

Это могут быть фотографии, одежда, аксессуары, рисунки, картины, талисманы и так далее. Чтобы вы еще больше не нагнетали и не раздражались, стоит просто избавиться от таких вещей, которые вам напоминают негатив, и вы заметите, как жизненные ситуации в считаные дни начнут проявлять свои лучики солнца по отношению к вам.

здоровье приметы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моде удлиненная пикси – короткая стрижка для женщин после 50 с чудесным эффектом омоложенияВ моде удлиненная пикси – короткая стрижка для женщин после 50 с чудесным эффектом омоложения День торговли 2021 в Украине: дата, поздравления, картинки и душевные открыткиДень торговли 2021 в Украине: дата, поздравления, картинки и душевные открытки Как сделать волосы красивыми после 40 лет: 7 простых секретовКак сделать волосы красивыми после 40 лет: 7 простых секретов Лето задержится: украинцев предупредили о двух ударах экстремальной жары и назвали срокиЛето задержится: украинцев предупредили о двух ударах экстремальной жары и назвали сроки "Должны готовиться к полномасштабной войне": волонтер озвучил неутешительный прогноз по Донбассу"Должны готовиться к полномасштабной войне": волонтер озвучил неутешительный прогноз по Донбассу

Последние новости

00:18

Как варить какао — самый простой рецепт

00:12

Приметы на 28 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

27 июля, вторник
23:56

Какие вещи привлекают негатив в дом и несут неудачи Видео

23:31

Огромные булыжники летели с неба: в Италии град размером с яблоко разбил авто и наделал беды Видео

23:09

Как продлить молодость мозга: названа одна важная привычка Видео

Реклама
23:07

Люксембург открылся для украинцев: Кулеба перечислил условия въезда Видео

22:48

Украинцам грозит серьезная инфекционная болезнь из-за погоды

22:29

Instagram изменит условия пользования для подростков: новые правила

22:22

Названы семь утренних привычек, которые помогают худеть Видео

22:02

Пилот отказался рулить: в Одессе в аэропорту возникла пробка из самолетов Видео

21:57

В ОПУ рассказали, чего ожидает Зеленский от встречи с Путиным Видео

21:40

"Россия сама создает опасность": в ТКГ высказались о перемирии на Донбассе Видео

21:11

Зеленский прокомментировал увольнение Хомчака

21:01

На Украину налетит резкое похолодание до +15 Видео

20:34

Киевлян призвали пить воду из-под крана и не покупать бутилированную

20:23

Били палками и подвесили на дереве: в Индии родственники убили девушку за ношение джинсов

20:22

Привез из России: в Киеве от штамма Дельта скончался мужчина Видео

20:08

Три препятствия для снижения цен на продукты мнение

20:04

Зеленский провел массовые кадровые изменения в СНБО Видео

20:02

Магнитные бури в конце июля 2021: что делать, когда сдавит голову Видео

Реклама
19:46

Свежий рейтинг партий: "слуги народа" теряют свои позиции

19:38

В Украине правительство подготовило подарок для школьников из многодетных семей

19:18

Масштабный пожар на Хортице: подозревают поджог Видео

19:05

Бывшего политика Литвы бросили за решетку за шпионаж в пользу России

18:54

В моду на осень зиму 2021 2022 входят очень широкие джинсы и лыжный стиль с нотками гламура Видео

18:48

Названы жирные продукты, которые снижают уровень плохого холестерина Видео

18:39

В мире резко подскочили цены на кофе: выяснилась причина

18:38

Зеленский уволил Хомчака, новым главнокомандующим ВСУ назначен Залужный Видео

18:19

Била детей и издевалась: скандального стоматолога из Ровно лишили лицензии Видео

18:12

Водителям киевских маршруток запретили слушать музыку и курить в салоне Видео

17:59

Пять симптомов здоровья, которые никогда не следует игнорировать Видео

17:52

У Зеленского назвали реальную причину исключение Green Grey из концерта ко Дню Независимости Видео

17:33

В Киеве появилось опасное мороженое с ядовитым веществом: где его продают Видео

17:21

Абсолютно голая Mamarika засветила тату на интимном месте в горячей фотосессии

17:04

Прививка не помогла: в Запорожье от опасной болезни умерла женщина Видео

16:39

"Подрывает безопасность Украины": в Европарламенте раскритиковали соглашение по Северному потоку-2 Видео

16:24

Гребля по эскалатору и серфинг на автомойке: известный пранкер снял пародию на Олимпийские игры Видео

16:23

В Киеве прошел крестный ход УПЦ МП по случаю 1033-летия крещения Руси-Украины Видео

16:11

Группа Green Grey устроила языковой скандал из-за Дня Независимости Украины

16:07

Хрустящие и вкусные драники: самый простой рецепт приготовления

Реклама
16:04

В Днепре женщине по "Новой почте" вместо iPhone продали кирпич Видео

15:57

Прожили несколько лет в больнице: дети с пересаженными почками наконец уехали из Охматдета домой Видео

15:35

"Почему бы коллеге не почитать": Мендель отправила свою книгу пресс-секретарю Путина Видео

15:07

Как Россия сама себя загнала в ловушку в Украине мнение

14:50

Харьковчанка стала "звездой" Сети, нагадив в подъезде

14:48

41% украинцев считают, что они с россиянами "один народ" - опрос Видео

14:45

Гороскоп для Близнецов на август 2021: какие задачи придется решать в этом месяце

14:19

Снос "хрущёвок" в Украине: что нужно знать и кого это зацепит Видео

14:18

Юля Зайка признала, настоящий ли у нее брак с Юсипчуком, и как они его готовили

14:07

"Тарифы будут в евро": в Мининфраструктуры рассказали, почём будет проезд по платным дорогам Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять