Какие вещи нужно выбросить из дома, чтобы улучшить здоровье

Какие вещи срочно нужно выбросить из дома / pixabay

Наше здоровье и эмоциональное состояние напрямую зависит от вещей, которые окружают нас и которыми мы пользуемся.

Так, недавно медики составили список опасных и вредных для нашего здоровья вещей. Этими предметами, как пишет Health, мы пользуемся ежедневно и даже не подозреваем, что можем навредить своему организму.

Пластиковые контейнеры очень опасны. Пересмотрите свою коллекцию пластиковых контейнеров для хранения. Все, что сделано из прозрачного жесткого пластика и имеет маркировку с цифрой 7. Эти типы контейнеров могут содержать опасный поликарбонат.

Освежитель воздуха. Хоть многие и привыкли им пользоваться, но в нем находится фталатов - это вещество используется для того, чтобы свежий аромат держался дольше и фталаты встречаются не только в спреях, но и в твердых освежителях. Этот тип химикатов в больших дозах могут иметь вредные последствия.

Старые вещи и кроссовки. По мнению медиков и врачей, кто регулярно занимается спортом и бегает ежедневно, нужно менять кроссовки каждые три месяца. Обувь изнашивается, теряет амортизацию и становится менее удобной для ноги.

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Зубная щетка. Многие знают, что пользоваться правильно зубной щеткой утром и вечером. При правильном использовании зубной щетки – она становится непригодной для использования через 2-3 месяца.

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Также для улучшения своего эмоционального здоровья медики рекомендуют выбросить: