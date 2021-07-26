Какие вещи нужно выбросить из дома, чтобы улучшить здоровье

Медики назвали вещи обихода, которые на самом деле очень вредны для здоровья.
Наше здоровье и эмоциональное состояние напрямую зависит от вещей, которые окружают нас и которыми мы пользуемся.
Так, недавно медики составили список опасных и вредных для нашего здоровья вещей. Этими предметами, как пишет Health, мы пользуемся ежедневно и даже не подозреваем, что можем навредить своему организму.
Пластиковые контейнеры очень опасны. Пересмотрите свою коллекцию пластиковых контейнеров для хранения. Все, что сделано из прозрачного жесткого пластика и имеет маркировку с цифрой 7. Эти типы контейнеров могут содержать опасный поликарбонат.
Освежитель воздуха. Хоть многие и привыкли им пользоваться, но в нем находится фталатов - это вещество используется для того, чтобы свежий аромат держался дольше и фталаты встречаются не только в спреях, но и в твердых освежителях. Этот тип химикатов в больших дозах могут иметь вредные последствия.
Старые вещи и кроссовки. По мнению медиков и врачей, кто регулярно занимается спортом и бегает ежедневно, нужно менять кроссовки каждые три месяца. Обувь изнашивается, теряет амортизацию и становится менее удобной для ноги.
Зубная щетка. Многие знают, что пользоваться правильно зубной щеткой утром и вечером. При правильном использовании зубной щетки – она становится непригодной для использования через 2-3 месяца.
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Также для улучшения своего эмоционального здоровья медики рекомендуют выбросить:
- Носки без пары, старую обувь
- Одежду, которую вы уже давно не носите
- Остатки продуктов
- Жидкий макияж, который вы не используете более трех месяцев (тушь, помады, тени)
- Футляры для контактных линз, который вы используете более трех месяцев
- Специи, которые давно открыты
- Старые солнцезащитные кремы
- Фильтры из очистителя для воздуха – если они давно забиты
- Растянутые бюстгальтеры
- Пластиковые разделочные доски, на которых много порезов
- Старые мобильные телефоны
- Старые кресла и стулья
- Кухонные губки – вместо них использовать тряпки для мытья посуды