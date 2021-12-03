Какие варианты завтраков самые лучшие для похудения - ответ диетолога

Какие варианты завтраков самые лучшие для похудение - ответ диетолога / ua.depositphotos.com

Есть определенное количество блюд для завтрака, которые лучше всего подходят для похудания. Об этом известный диетолог Татьяна Дик заявила в комментарии РИА Новости.

Эксперт заявила, что некоторым больше подходят белковые завтраки, а кому-то — углеводные, и нужно методом проб и ошибок выбирать идеальный для себя. Дик также назвала несколько вариантов блюд, в которых преобладают белки.

"Яичница или омлет с овощами, сыром, сырники, творог с ягодами и орехами. Углеводные завтраки: каша с фруктами, блинчики или запеканки ", − говорит он.

Диетолог отметила, что можно завтракать "комбинированными" блюдами: тостами с сыром, с авокадо и яйцом, кашей и парой яиц, овсянкой с начинкой или творожно-фруктовой запеканкой.

Кроме того, специалист по здоровому питанию Пола Доэбрич детально рассказала о способах, которые помогут похудеть без особых усилий и ограничений. Она утверждает, что избавиться от лишнего веса становится проще, если каждую ночь спать от семи до восьми часов.

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Напомним, ранее шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.