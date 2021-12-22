Какие сухофрукты самые вредные - ответ ученых / ua.depositphotos.com

При выборе сухофруктов крайне важно обращать внимание на их внешний вид, так как он может предупредить о скрытом вреде продукта. Об этом в комментарии порталу РИА Новости рассказала диетолог Светлана Панченко.

"Что касается сухофруктов, ко всем из них нужно хорошо присматриваться. Их внешний вид должен вам подсказать, как именно высушен и обработан сухофрукт. Если он блестящий и очень мягкий, скорее всего, для обработки использовался жир или глицерин. Например, глянцевость финикам придает вымачивание в сахарном сиропе", — сказала Панченко.

По словам диетолога, сухофрукты нужно приобретать самые обычные, а не "глянцевые".

"Также большинство сухофруктов подвергается обработке диоксидом серы для более длительного хранения и защиты от паразитов. Старайтесь брать сухофрукты без блеска, самые обычные, без потрескавшейся кожи, с нормальным запахом, с косточкой, а орехи — в скорлупе", — добавила диетолог.

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