Какие слова на "И" существуют в украинском языке: языковед ошарашил объяснением

Издавна украинцы использовали несколько слов на эту букву, и именно эти слова вернуло в употребление новое украинское правописание.

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Какие слова на "И" существуют в украинском языке/ скрин

Раньше было такое золотое правило, что слов на украинскую букву "И" в украинском языке нет. Однако это изменилось после введения нового правописания с 2019 года, которое вернуло в употребление несколько забытых древних украинских слов.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке рассказал, что это за слова и как их правильно использовать.

"Раньше первоклассники уже из азбуки знали, что слов на букву "И" нет. Но с 2019 года правописание узаконило несколько слов, начинающихся на букву "И", – отмечает языковед.

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Речь идет о следующих словах:

"ич",

"икати",

"ирод" (можно употреблять также "ірод"),

"ирий" (можно употреблять также "ірий"),

Служебное слово "ич" можно употреблять, к примеру, во фразах "Ич який хитрий!", "Ич яка гарна!".

Слово "икати" может употребляться в значении "произносить "И" вместо "І"".

В следующих двух примерах допускается использование параллельных форм: "ирод" или "ірод", "ирий" или "ірий". Каждый из этих вариантов правильный.

"Вы спросите: "Кто же это такое придумал?". А я отвечу – так украинцы произносили эти слова издавна. Итак, написание с буквой "И" слов "ич", "ирод", "икання" и "ирий" – правильное", – подчеркнул Авраменко.

Слова на "И" в украинском языке/ скрин

Раньше Авраменко рассказал, как указать время без русизмов. По словам языковеда, много украинцев, отвечая на вопрос "Котра година?", используют конструкцию с предлогом "без". Например, "без двадцяти чотири". Однако так говорить неправильно.

Также раньше Авраменко рассказал, как Украина могла потерять колоритное украинское слово "дармовис" и еще ряд интересных слов из-за советской политики сближения языков.

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