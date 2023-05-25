Какие слова на "И" существуют в украинском языке: языковед ошарашил объяснением

Раньше было такое золотое правило, что слов на украинскую букву "И" в украинском языке нет. Однако это изменилось после введения нового правописания с 2019 года, которое вернуло в употребление несколько забытых древних украинских слов.
Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке рассказал, что это за слова и как их правильно использовать.
"Раньше первоклассники уже из азбуки знали, что слов на букву "И" нет. Но с 2019 года правописание узаконило несколько слов, начинающихся на букву "И", – отмечает языковед.
Речь идет о следующих словах:
- "ич",
- "икати",
- "ирод" (можно употреблять также "ірод"),
- "ирий" (можно употреблять также "ірий"),
Служебное слово "ич" можно употреблять, к примеру, во фразах "Ич який хитрий!", "Ич яка гарна!".
Слово "икати" может употребляться в значении "произносить "И" вместо "І"".
В следующих двух примерах допускается использование параллельных форм: "ирод" или "ірод", "ирий" или "ірий". Каждый из этих вариантов правильный.
"Вы спросите: "Кто же это такое придумал?". А я отвечу – так украинцы произносили эти слова издавна. Итак, написание с буквой "И" слов "ич", "ирод", "икання" и "ирий" – правильное", – подчеркнул Авраменко.
Раньше Авраменко рассказал, как указать время без русизмов. По словам языковеда, много украинцев, отвечая на вопрос "Котра година?", используют конструкцию с предлогом "без". Например, "без двадцяти чотири". Однако так говорить неправильно.
Также раньше Авраменко рассказал, как Украина могла потерять колоритное украинское слово "дармовис" и еще ряд интересных слов из-за советской политики сближения языков.
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