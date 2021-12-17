Какие продукты улучшают работу кишечника - ответ ученых/ ua.depositphotos.com

Около 70% клеток иммунной системы человека находится в кишечнике, а конкретно в слизистой оболочке пищеварительного органа. Однако бактерии, находящиеся в ней, требуют полезную подпитку продуктами для правильной его работы. Об этом сообщает портал РИА Новости со ссылкой на комментарий ученых.

Из-за неправильного питания, говорят исследователя, повышается восприимчивость к инфекциям. Появляется риск приобрести хронические болезни кишечника, которые могут привести к более серьезным проблемам (к примеру, к циррозу печени). Однако правильная пища размножает полезные бактерии и сдерживает вредные.

В данном случае на помощь кишечнику приходят продукты, которые содержат легкорастворимые и натуральные пищевые волокна. Регулярное потребление нижеуказанной пищи нормализует работу данного органа и способствует улучшенному пищеварению:

- Бананы;

Богаты инулином (полезное натуральное вещество). Он благотворительно влияет на рост противовоспалительных бактерий в кишечнике.

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- Рыба;

Как известно, рыба насыщена жирными кислотами. Она хорошо сказывается на питании слизистой оболочки и укрепляет защитную функцию организма.

- Картофель в мундире;

Картофельная кожура содержит масляную кислоту, которая также задействуется в защите кишечника. Плюс она положительно сказывается на состоянии слизистой оболочки.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, что хорошей комбинацией продуктов для повышения иммунитета организма является смесь лимона и имбиря.

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