Какие продукты "убивают" холестерин в теле - объяснение врача

От уровня холестерина в крови, напомнила медик Дебора Ли, крайне сильно и заметно зависит риск развития у человека сердечно-сосудистых заболеваний.
Британский врач Дебора Ли назвала три продукта, позволяющих быстро снизить уровень холестерина в крови и, как следствие, риск болезней сердца и сосудов. Об этом сообщает портал Express.
Ли посоветовала заменять насыщенные жиры ненасыщенными. Для этого можно включить в рацион орехи, оливковое и кунжутное масло, красную рыбу, бобовые, а также мясо птицы.
Второе средство для борьбы с холестерином — клетчатка.
"Выбирайте нерафинированные цельнозерновые продукты с повышенным содержанием клетчатки, такие как черный и цельнозерновой хлеб, коричневый рис и неочищенные макаронные изделия", — рассказала Ли.
Кроме того, для снижения уровня холестерина медик порекомендовала употреблять продукты, обогащенные станолами и стеринами − молоко, йогурты и спреды.
"Если вы принимаете от 1,2 до 2,4 грамма в день, это может снизить уровень холестерина на десять процентов", — пояснила Ли.
Медик добавила, что употребление таких продуктов призвано дополнить лекарственные методы борьбы с холестерином.
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