Какие продукты "убивают" холестерин в теле - объяснение врача / ua.depositphotos.com

Британский врач Дебора Ли назвала три продукта, позволяющих быстро снизить уровень холестерина в крови и, как следствие, риск болезней сердца и сосудов. Об этом сообщает портал Express.

Ли посоветовала заменять насыщенные жиры ненасыщенными. Для этого можно включить в рацион орехи, оливковое и кунжутное масло, красную рыбу, бобовые, а также мясо птицы.

Второе средство для борьбы с холестерином — клетчатка.

"Выбирайте нерафинированные цельнозерновые продукты с повышенным содержанием клетчатки, такие как черный и цельнозерновой хлеб, коричневый рис и неочищенные макаронные изделия", — рассказала Ли.

Кроме того, для снижения уровня холестерина медик порекомендовала употреблять продукты, обогащенные станолами и стеринами − молоко, йогурты и спреды.

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"Если вы принимаете от 1,2 до 2,4 грамма в день, это может снизить уровень холестерина на десять процентов", — пояснила Ли.

Медик добавила, что употребление таких продуктов призвано дополнить лекарственные методы борьбы с холестерином.

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