Какие продукты практически не совмещаются между собой: список эксперта / ua.depositphotos.com

Известный Нутрициолог Екатерина Муравская считает, что определенные продукты лучше не совмещать во время еды. Об этом она рассказала в комментарии порталу РИА Новости.

"Вредны сочетания крахмалов с белками, особенно животными (хлеб с мясом, картофель с мясом), с молоком и кисломолочными продуктами (каша на молоке, кефир с хлебом), с сахарами (булка с вареньем, каша с сахаром), с любыми фруктами и фруктовыми соками", — сказала она.

Муравская отметила, что для организма важна правильно работающая система пищеварения, которая имеет свои нюансы:

продукты перерабатываются с разной скоростью;

для усвояемости каждого нужны свои ферменты;

желудочный сок для переваривания неодинаковой пищи выделяется по-разному;

переработка белка требует кислой среды, а углеводов — щелочной.

Употребление в пищу несовместимых веществ, объяснила эксперт, заставляет организм тратить больше энергии на их переработку.

В случае же, когда один продукт переварился, а "для другого не наступило время", нарушается работа кишечника — начинается гниение, брожение. Это и приводит к тому, что еда не усваивается и не расщепляется, в результате полезные вещества не всасываются, а образуются токсины, которые отравляют организм.

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