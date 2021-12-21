Какие продукты практически не совмещаются между собой: список эксперта

Употребление в пищу несовместимых веществ, объяснила эксперт, заставляет организм тратить больше энергии на их переработку. Что крайне плохо для организма.
Известный Нутрициолог Екатерина Муравская считает, что определенные продукты лучше не совмещать во время еды. Об этом она рассказала в комментарии порталу РИА Новости.
"Вредны сочетания крахмалов с белками, особенно животными (хлеб с мясом, картофель с мясом), с молоком и кисломолочными продуктами (каша на молоке, кефир с хлебом), с сахарами (булка с вареньем, каша с сахаром), с любыми фруктами и фруктовыми соками", — сказала она.
Муравская отметила, что для организма важна правильно работающая система пищеварения, которая имеет свои нюансы:
- продукты перерабатываются с разной скоростью;
- для усвояемости каждого нужны свои ферменты;
- желудочный сок для переваривания неодинаковой пищи выделяется по-разному;
- переработка белка требует кислой среды, а углеводов — щелочной.
Употребление в пищу несовместимых веществ, объяснила эксперт, заставляет организм тратить больше энергии на их переработку.
В случае же, когда один продукт переварился, а "для другого не наступило время", нарушается работа кишечника — начинается гниение, брожение. Это и приводит к тому, что еда не усваивается и не расщепляется, в результате полезные вещества не всасываются, а образуются токсины, которые отравляют организм.
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