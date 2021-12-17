УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Каким продуктам "зеленый свет" на новогоднем столе 2022 – ответ диетолога

17 декабря 2021, 00:08
Прослушать новость
Остановить

Эксперт советует готовить простые и быстрые блюда

Новый год
Стол на Новый год 2022 / ua.depositphotos.com

Врач-диетолог Оксана Скиталинская утверждает, что на новогоднем столе обязательно должны быть овощные блюда и зелень, а также ягоды и в небольшом количестве белки, то есть рыба и мясо.

Эксперт в интервью Главреду представила гипотетическую "тарелку":

  • половину этой тарелки должны занимать продукты растительного происхождения, различные овощи: морковь, тыква, свекла, сельдерей, баклажан, а также обязательно зелень.
  • одна четверть "тарелки" – зерновые продукты: гречка, рис (желательно нешлифованный), цельнозерновой хлеб, любые крупы и отруби;
  • одна четверть – белковые продукты: мясо, рыба, птица, яйца, творог, кисломолочные продукты.

"Именно в таких пропорциях, как на этой тарелке, продукты должны быть и на нашем новогоднем столе, и каждый день. Из всего перечисленного можно приготовить большое разнообразие блюд. Но к этой тарелке следует добавить еще один крайне полезный продукт – ягоды, которые являются источником различных витаминов и цветных пигментов", - утверждает специалист.

По ее словам, ягоды и снимают воспаление, и улучшают работу кишечника и мозга, и витаминизируют пищу.

Также овощи способствуют насыщению и при этом обладают минимальным количеством калорий.

Реклама

Однако на столе также должны быть белки. Это - запеченное мясо, мясной рулет, рыба (целая или фаршированная).

"Я против сложных блюд, на приготовление которых нужно тратить много времени. Фаршировать рыбу – это очень долго, а если ее порезать на кусочки, переложить травами, добавить лимонный сок и запечь в стеклянной посуде, получится и очень красиво, и очень быстро. То же касается и мяса. Чем проще рецепт, тем лучше", - отметила эксперт.

Читайте такжеМанипуляции в магазинах: как не стать жертвой продавцовНапомним, в канун новогодних праздников торговые сети предлагают множество акций и предпраздничных распродаж. Однако очень частом за таким "жестом" скрывается схема мошенничества и обмана покупателей.

К примеру, акции на кассе может оказаться далеко не теми по ценам, что на прилавках. Поэтому стоит быть очень бдительными при расчете.

viber
здоровье диета диетолог Новый год 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Любовный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Девам – роковые чувства, Водолеям – тайный поклонникЛюбовный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Девам – роковые чувства, Водолеям – тайный поклонник Как встречать 2022 год: астролог рассказал, что нужно и чего нельзя делать в новогоднюю ночьКак встречать 2022 год: астролог рассказал, что нужно и чего нельзя делать в новогоднюю ночь Что нужно сделать перед выходом из дома, чтобы привлечь удачу и богатствоЧто нужно сделать перед выходом из дома, чтобы привлечь удачу и богатство Даша Астафьева в соблазнительной фотосессии засветила сочную грудь и соски в прозрачном бельеДаша Астафьева в соблазнительной фотосессии засветила сочную грудь и соски в прозрачном белье Не стоит связываться с ними: топ-3 знака зодиака мужчин, которых нужно обходить сторонойНе стоит связываться с ними: топ-3 знака зодиака мужчин, которых нужно обходить стороной
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
00:51

Манипуляции в магазинах: как не стать жертвой продавцов

00:12

Приметы на 17 декабря: что нельзя делать в день Варвары и как не попасть в бедуВидео

00:08

Каким продуктам "зеленый свет" на новогоднем столе 2022 – ответ диетологаВидео

16 декабря, четверг
23:58

Шмыгаль признался, грозит ли Украине второй локлаунВидео

23:28

Легендарный салат Цезарь на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимымВидео

Реклама
23:16

В Нафтогазе озвучили условие повышение цены на "голубое топливо"Видео

22:44

Лидеры ЕС согласились продлить санкции против РоссииВидео

22:44

Зеленский высказался о резолюции Европарламента по Украине

22:32

Принесет беду и опасность: что запрещено делать с подушкой в домеВидео

22:02

Военная помощь от США: Кулеба указал на три главных аспекта

21:47

В Украине резко изменится погода и ударит морозВидео

21:45

В ток-шоу "Право на владу" подведут итоги уходящего 2021 года: онлайн-трансляцияВидео

21:28

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в день зимнего солнцестоянияВидео

21:17

Киевлян припугнули штрафом за незаконную вырубку елок: сколько придется заплатитьВидео

20:53

Главный разведчик Украины Буданов живет под одной крышей со скандальным Гогилашвили: подробностиВидео

20:38

Я теперь не верю в систему. Точнее, в её существованиемнение

20:37

Гороскоп на 2022 год для Весов: выгодные предложения, удачное стечение обстоятельств и сложные ситуацииВидео

20:26

Обнаружен новый опасный симптом ОмикронаВидео

20:11

Рада приняла антитабачный закон: где теперь нельзя курить электронные сигаретыВидео

20:02

Предновогодние акции: как в супермаркетах обманывают покупателей

Реклама
19:47

Киевлянка зверски убила собственную 2-летнюю дочь

19:44

Решение суда в Ростове – явка РФ с повинной: в МИД сделали заявление о российских войсках на ДонбассеВидео

19:37

Большой куш и солидный заработок: топ-3 знака, которым до конца декабря привалит денежная удача

19:34

Огоньки на главной елке страны зажгут немного раньше: подробности КГГАВидео

19:30

В Украине не будет военкоматовВидео

19:17

Украинцы могут стать донороми после смерти при помощи "Дія": Рада упростила процедуру трансплантацииВидео

19:17

Гороскоп на завтра 17 декабря 2021: Близнецам – враги, Ракам – большая удача, Весам - потериВидео

19:15

Топ-4 самых прибыльных направления в IT - анализ LC Work

19:11

Прожиточный минимум 2022: когда ждать повышенияВидео

18:59

Танцы на пилоне и старые песни о главном - подробности нового выпуска шоу Женский Квартал

18:57

С 1 января кассовые аппараты в Украине станут обязательными для всех: как изменятся ценыВидео

18:53

В Карпатах обнаружили загадочного жителя: выходит только по ночам

18:50

Какие продукты запрещено ставить на новогодний стол 2022: диетолог дала совет украинцамВидео

18:40

Роман Цимбалюк. Запад должен поклясться кровью о невступлении Украины в НАТОВидеоблоги

18:28

Европарламент призвал приготовиться к введению жестких санкций против России

18:24

Наташа Королева не смогла удержать располневшую грудь в неприличном декольте

18:14

Новый "холостяк" рассказал, какую девушку пришел искать на шоу

18:11

"В Польшу не поехала и била": собаку Джека вернули обратно в приют новые хозяеваВидео

18:10

10 советов диетолога о новогоднем столе: как вкусно и без вреда для здоровья встретить 2022-ый годВидео

17:54

В Италии 81-летний пенсионер убил свою сиделку из Украины

Реклама
17:39

В Раде помощница Арахамии упала и потеряла сознание: депутаты бросились спасатьВидео

17:35

Дикое "развлечение" на кладбище: в Одессе подростки помочились на могилы

17:28

Jerry Heil перепела на украинском языке хит дискотеки 80-х Белая ночь Виктора СалтыковаВидео

17:27

Украина в окружении 500-600 тысяч военных РФ: Данилов назвал план наступления КремляВидео

17:23

День ангела в январе 2022 по церковному календарю: именинники месяца

17:19

Не яро ждут в НАТО: Кулеба назвал недостаток саммита Восточного партнерства в БрюсселеВидео

17:02

Жена Дмитрия Гордона призналась, увела ли она его из предыдущей семьиВидео

16:39

Статус "спонсор терроризма" та крах СП-2: в США пригрозили РФ из-за вторжения в УкраинуВидео

16:38

Украинцам начали начислять "тысячу Зеленского": кому пришли ковидные деньгиВидео

16:23

Арестович объяснил, как признание наличия войск РФ на Донбассе сыграет на руку Украине

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять