Каким продуктам "зеленый свет" на новогоднем столе 2022 – ответ диетолога

Стол на Новый год 2022 / ua.depositphotos.com

Врач-диетолог Оксана Скиталинская утверждает, что на новогоднем столе обязательно должны быть овощные блюда и зелень, а также ягоды и в небольшом количестве белки, то есть рыба и мясо.

Эксперт в интервью Главреду представила гипотетическую "тарелку":

половину этой тарелки должны занимать продукты растительного происхождения, различные овощи: морковь, тыква, свекла, сельдерей, баклажан, а также обязательно зелень.

одна четверть "тарелки" – зерновые продукты: гречка, рис (желательно нешлифованный), цельнозерновой хлеб, любые крупы и отруби;

одна четверть – белковые продукты: мясо, рыба, птица, яйца, творог, кисломолочные продукты.

"Именно в таких пропорциях, как на этой тарелке, продукты должны быть и на нашем новогоднем столе, и каждый день. Из всего перечисленного можно приготовить большое разнообразие блюд. Но к этой тарелке следует добавить еще один крайне полезный продукт – ягоды, которые являются источником различных витаминов и цветных пигментов", - утверждает специалист.

По ее словам, ягоды и снимают воспаление, и улучшают работу кишечника и мозга, и витаминизируют пищу.

Также овощи способствуют насыщению и при этом обладают минимальным количеством калорий.

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Однако на столе также должны быть белки. Это - запеченное мясо, мясной рулет, рыба (целая или фаршированная).

"Я против сложных блюд, на приготовление которых нужно тратить много времени. Фаршировать рыбу – это очень долго, а если ее порезать на кусочки, переложить травами, добавить лимонный сок и запечь в стеклянной посуде, получится и очень красиво, и очень быстро. То же касается и мяса. Чем проще рецепт, тем лучше", - отметила эксперт.

Читайте такжеМанипуляции в магазинах: как не стать жертвой продавцовНапомним, в канун новогодних праздников торговые сети предлагают множество акций и предпраздничных распродаж. Однако очень частом за таким "жестом" скрывается схема мошенничества и обмана покупателей.

К примеру, акции на кассе может оказаться далеко не теми по ценам, что на прилавках. Поэтому стоит быть очень бдительными при расчете.