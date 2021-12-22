Какие продукты нужно исключить из новогоднего меню - ответ эксперта

Нутрициолог отметила, что торты и пирожные с масляным кремом содержат много калорий, а вот суфле, желе, безе и мармелады – это относительно легки для тела.
Некоторые популярные на новогоднем столе продукты очень вредны для организма, а также объяснила, чем их лучше всего заменить. Об этом нутрициолог Екатерина Муравская рассказала в комментарии РИА Новости.
По ее словам, в первую очередь нужно отказаться от "врагов стройной фигуры" ‒ майонеза, колбасы, сосисок, готового фарша и других полуфабрикатов. Кроме того, в "в черный список" Муравская добавила попали мясные, рыбные и овощные консервы, крабовые палочки.
"Магазинный майонез очень жирный, безумно калорийный, заменить его можно, например, йогуртом, сметаной, густым мацони. Сыр можно, но в небольшом количестве. Лучше отдавать предпочтение более легким сортам сыра – адыгейскому, брынзе, тофу. Соления, острые соусы повышают аппетит и жажду, переев их, можно выпить много жидкости. Организму будет непросто справиться с большим объемом жидкости, да еще при обильном употреблении пищи", – говорит она.
Муравская отметила, что торты и пирожные с масляным кремом содержат много калорий, а вот суфле, желе, безе и мармелады – это относительно легкие праздничные десерты.
"Желательно отказаться и от картофеля, жирных сортов мяса, салатов с сухариками и чипсами, белого хлеба и других изделий из пшеницы. Салаты лучше всего заправлять йогуртовыми соусами", – подытожила эксперт.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.
До того медики утверждали, что дозированное употребление спиртных напитков улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также снижает уровень инсулина.