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Какие продукты нужно есть, чтобы насытить тело железом - ответ специалиста

4 сентября 2021, 05:02
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Содержащееся в продуктах железо практически не имеет шансов быть качественно усвоено организмов. Его блокируют некоторые углеводные продукты.

Железа
Какие продукты нужно есть, чтобы насытить тело железом - ответ специалиста / ua.depositphotos.com

Есть определенное количество продуктов, в которых содержится громадное количество железа. Об этом заявил врач и специалист по снижению веса Павел Исанбаев, сообщает РИА Новости.

"Больше всего железа — в животных продуктах: мясе, яйцах, субпродуктах, особенно печени и кровяных колбасках. В мясе железо находится в наиболее биодоступной форме — гемовое железо, которое организм проще усваивает", — рассказывает медик.

Исинбаев подчеркнул, что содержащееся в продукте железо не будет усвоено целиком.

"Из растительных продуктов, например, бобовых, шпината, круп — гречневой, ячневой, овсяной — организм "возьмет" примерно 2-12% от содержания железа. Таким образом веганам тяжелее получать микроэлемент только из продуктов питания", — объясняет он.

По словам Исанбаева, некоторые углеводные продукты блокируют усвоение железа − прежде всего это клетчатка, особенно если она съедается в большом количестве. Пища, которая богата полифенолами — например, орехи и кофе — и фитатами, антипитательными веществами, которые содержатся в бобовых и крупах.

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Таким образом, говорит медик, если человек, к примеру, хочет съесть мясо с гречкой, то лучше крупу как следует промыть перед варкой. То есть упростить процесс усвоения железа.

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Напомним, ранее шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.

viber
здоровье железо тело
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