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Врач назвала продукты, которые убивают поджелудочную железу

11 августа 2021, 00:51

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что нельзя кушать, чтобы серьезно не навредить своему здоровью.

пончики
Употребление сладкой или калорийной пищи приводит к гибели клеток поджелудочной железы / pixabay.com

Кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова назвала продукты питания, которые очень вредны для поджелудочной железы.

По ее словам, переедание сладкого или калорийного чревато избыточным накоплением жировой ткани и гибелью клеток поджелудочной железы, передает rg.ru.

"В жировой ткани неизбежно возникает системное воспаление с оксидативным стрессом, на фоне которого развивается инсулинорезистентность, и гибнут клетки поджелудочной железы (не только они), вырабатывающие инсулин", - объяснила Павлова.

Врач также рассказала, какими должны быть перерывы между приемами пищи.

"Человек должен есть не раньше, чем через три часа от предыдущего приема пищи и не позже, чем через пять часов", - объяснила эксперт.

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При этом, по словам Павловой, "голодать дольше пяти часов точно не стоит". При таком интервале между приемами пищи начинает активироваться липопротеинлипаза (ЛПЛ).

Читайте такжеУпотребление цельных фруктов может снизить риск неизлечимой болезни"Она как сторожевой пес отслеживает уровень питательных веществ, и если они регулярно и подолгу не поступают, то ЛПЛ повышает свою активность в жировой ткани. И начинается формирование жировых запасов", - предупредила эндокринолог.

Как сообщал Главред, существует множество заболеваний поджелудочной железы, включая острый панкреатит, хронический панкреатит, наследственный панкреатит и рак поджелудочной железы. Оценка заболеваний поджелудочной железы может быть сложной из-за трудной доступности поджелудочной железы. Есть несколько методов обследования поджелудочной, детальнее читайте тут.

здоровье поджелудочная железа
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