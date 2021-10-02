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Какие продукты нельзя есть пожилым людям - ответ гастроэнтеролога

2 октября 2021, 00:51
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Чем старше человек, тем тяжелее ему справляться с перевариванием пищи, говорит гастроэнтеролог Нурия Дианова. И потому нужно тщательно следить за питанием.

Продукты
Какие продукты нельзя есть пожилым людям - ответ гастроэнтеролога / ua.depositphotos.com

Пожилым людям – для того, чтобы не навредить здоровью и не спровоцировать обострения уже существующих заболеваний – нужно исключить из своего питания определенные продукты. Об этом рассказала в интервью Радио Sputnik известный врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Чем старше человек, тем тяжелее ему справляться с перевариванием пищи. Особенно это касается определенных продуктов, поэтому, по словам диетолога, пожилым лучше отказаться от промышленных полуфабрикатов, в которых много добавок и усилителей вкуса.

"В силу замедления метаболизма, наличия лишнего веса, наличия заболеваний сердца или диабета, готовые полуфабрикаты надо минимально использовать, предпочитать готовить пищу самим, это будет более качественная пища", — посоветовала Дианова.

Как говорит медик, консервированные изделия нужно стараться потреблять минимально. И лучше исключительно в первой половине дня. Особенно это касается людей с лишним весом, гипертонией и сахарным диабетом. Также нужно ограничить потребление красного мяса и отдать предпочтение рыбе и птице, которые легче перевариваются.

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Напомним, ранее шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.

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