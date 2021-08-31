Как нужно правильно питаться пожилым людям - объяснение диетолога / ua.depositphotos.com

Людям в пожилом возрасте обязательно нужно включить в рацион больше растительной пищи. Об этом рассказала известный эксперт-диетолог Анна Белоусова.

"Абсолютно необходимо разнообразить свой рацион. Чтобы было всё в балансе: жиры, белки и углеводы. Еще необходимо много растительной клетчатки. Это очень важно. Когда человек в возрасте, то у него повышается риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, а растительная клетчатка нас от этого спасает", — рассказала она.

Белоусова говорит, что такое положение вещей обусловлено тем, что возрастные изменения сказываются и на желудочно-кишечном тракте.

Диетолог также отметила, что переедать не стоит, как и откладывать на ужин жирную пищу и мучное. Ужин у людей в возрасте должен быть легким, добавила Белоусова. Лучше всего подойдет рыба на пару и тушеные овощи

"Людям старше 60 лет лучше переходить на почти вегетарианскую диету. Когда мы едим яйца, рыбу, кисломолочные и растительные продукты. Это пяти-шестиразовое питание, которое не напрягает работу ЖКТ, не переполняет желудок. Можно питаться маленькими порциями, но разнообразно и в течение дня", — подытожила диетолог.

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Напомним, ранее шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.