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Какие продукты нельзя есть людям старше 60 лет - ответ медика

23 сентября 2021, 04:45
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Есть определенное количество продуктов, употребление в пищу которых нужно максимально снизить людям, которые пересекли порог шестидесятилетия.

Сахар
Какие продукты нельзя есть людям старше 60 лет - ответ медика / ua.depositphotos.com

Некоторые продукты вызывают преждевременное старение организма и потому людям старше 60 лет нужно свести их количество к минимуму. Об этом заявил доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал в интервью порталу "Народные новости".

В первую очередь, медик обратил внимание на продукты, в которых много сахаров, к примеру ‒ варенье или мед. Врач предупредил об опасности их добавления в чай, равно как и об употреблении конфет или кондитерских изделий. Ежедневной нормой он назвал не более 20 граммов сахара в день.

Кроме того, угрозу для организма несет подсолнечное масло из-за наличия жирных кислот, которые провоцируют возрастные болезни. Вместо него рекомендуется употреблять оливковое масло.

"Стоит отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом. К ним относятся изделия из белой просеянной муки, белый хлеб, нарезные батоны, где практически нет пищевых волокон. Также к ним относятся картофель и рисовые каши", — добавил диетолог.

В конечном итоге, Гинзбург советует свести людям категории 60+ к минимуму количество красного мяса в рационе и заменить его рыбой или птицей. Полезным будет увеличение в рационе кисломолочных напитков, круп грубого помола и овощей (в особенности лука и чеснока).

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