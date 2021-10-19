Какие продукты не нужно есть людям после 45 лет - ответ диетолога / ua.depositphotos.com

Возрастные изменения организма должны сопровождаться корректировки ежедневного рациона для сохранения здоровья. Об этом рассказала в интервью порталу "Вечерняя Москва" известный диетолог Анна Петрова.

По ее словам, после 45 лет необходимо отказаться от пищи, содержащей большое количество калорий, консервантов и жиров. Специалист отметила, что из-за перестроений в организме определенные продукты могут увеличить риск рака, диабета и болезни Альцгеймера.

Прежде всего, она посоветовала отказаться от выпечки, которая вызывает отеки, ухудшает кожу и когнитивные способности. Кроме того, сахаросодержащие продукты и кондитерские изделия способствуют развитию атеросклероза, могут привести к инсульту или ишемической болезни сердца.

В качестве альтернативы Петрова предложила употреблять диетические десерты на фруктовой или овощной основе, запеканки, сухофрукты, а также бездрожжевого хлеба.

"Постепенно заменяйте шоколад на финики, чернослив, бананы, яблоки. Можно употреблять шоколад темных сортов, в нем меньше сахара и больше полезных веществ. У людей, которые переедают сладости, помимо риска заполучить упомянутые ранее болезни, еще и образовывается так называемое "сахарное лицо". Его видимыми признаками является тусклый цвет, появление пигмента, красных пятен, отечность, может появиться истончение бровей, возникает вялость", — объяснила диетолог.

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