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Какие продукты лучше всего женщинам подбирать для диеты - комментарий специалиста

7 февраля 2022, 22:01

Кристина Журавлева также особо отметила, что авокадо помогает регулировать вес, воздействует на здоровье кожи, а также обладает ранозаживляющим эффектом.

еда_фрукты_киви
Какие продукты лучше всего женщинам подбирать для диеты - комментарий специалиста / 1zoom

Женщинам необходимо включить в рацион киви, тыкву и еще несколько полезных продуктов. Об этом рассказала известный нутрициолог Кристина Журавлева в комментарий порталу "РИА Новости".

По ее словам, киви благотворно сказывается на состоянии кожи. Тыква содержит антиоксидант бета-каротин. В сочетании с витамином С, отвечающим за выработку коллагена, он замедляет старение. Высокое содержание клетчатки же помогает наладить работу желудочно-кишечного тракта. А это, в свою очередь, хорошо влияет на кожный покров.

Журавлева также особо отметила, что авокадо помогает регулировать вес, воздействует на здоровье кожи, а также обладает ранозаживляющим эффектом. Кроме того, в нем содержатся калий, натрий, магний, витамины С, Е, К1, B6, фолиевая кислота, ниацин, пантотеновая кислота.

"Кожа становится более упругой, уменьшаются повреждения кожи от ультрафиолетовых лучей, что тоже благоприятно сказывается на ее внешнем виде и здоровье в целом", — заявила Журавлева.

Также сообщается, что в оливковом масле содержатся витамины А, D, Е. Витамин D уменьшает воспаления, улучшает сон, иммунитет, борется с депрессией и бессонницей, подытожила она.

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Напомним, ранее ученые рассказали ‒ основной мужской половой гормон тестостерон является основной причиной частой смертности мужчин от коронавируса COVID-19 по сравнению с женщинами.

Долгие клинические исследования продемонстрировали, что для мужчин, страдающих от рака предстательной железы, популярный препарат для гормональной женской терапии работает лучше, чем инъекции стандартных лекарств.

viber
здоровье фрукты организм киви
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