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Ученые выяснили, почему мужчины чаще женщин болеют раком

7 октября 2021, 11:25

Как установили немецкие ученые, они установили совершенно определенное вещество, которое повышает риски мужской смертности от различных типов рака.

Врачи
Ученые выяснили, почему мужчины чаще женщин болеют раком / УНИАН

Рак у мужчин и женщин прогрессирует различными способами. Как сообщает специализированное издание Technical University of Munich, немецкие ученые в этой связи определили новый маркер, который теперь можно использовать для диагностики для своевременного предотвращения развития метастазов.

Исследователи говорят, что в крови большинства мужчин наблюдается гораздо более высокая концентрация белка TIMP1. И именно это вещество повышает риски мужской смертности от различных типов рака.

Поэтому дальнейшие наблюдения показали, что данный биомаркер предполагает риски распространения метастазов опухоли в печени. И это приводит к смерти при опухоли поджелудочной железы, кишечника, меланоме.

Как говорят медики, именно метастазы усиливают прогноз болезни. Помочь может только своевременная диагностика и терапия, направленная на TIMP1. Они и должны, в идеале, снизить количество смертельных случаев от рака у мужчин.

В дальнейшем специалисты хотят определить изначальную причину, почему концентрация TIMP1 у мужчин повышена.

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Напомним, ранее ученые рассказали ‒ основной мужской половой гормон тестостерон является основной причиной частой смертности мужчин от коронавируса COVID-19 по сравнению с женщинами.

Долгие клинические исследования продемонстрировали, что для мужчин, страдающих от рака предстательной железы, популярный препарат для гормональной женской терапии работает лучше, чем инъекции стандартных лекарств.

viber
здоровье опухоль онкология
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