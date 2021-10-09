УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Какие пищевые привычки грозят болезнями сердца - ответ ученых

9 октября 2021, 01:18
Прослушать новость
Остановить

Всем, кто желает похудеть, медики советуют полностью сосредоточиться на "полезных жирах", которые содержатся в большом количестве в рыбе, авокадо, орехах.

Онкология, диета
Какие пищевые привычки грозят болезнями сердца - ответ ученых / УНИАН

Злоупотребление кето-диетой может привести к болезням сердца. Об этом заявил кардиолог и главный медицинский корреспондент Univision Хуан Ривера (Juan Rivera), сообщает портал Eat This! Eat That.

Он назвал несколько пищевых привычек, разрушающих здоровье сердечно-сосудистой системы. К примеру, неправильное толкование правил диеты приводит к излишнему потреблению жиров, повышению уровня холестерина.

"Что является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний", — раскрыл врач. Он также рекомендовал всем желающим похудеть сосредоточиться на "полезных жирах", которые содержатся в рыбе, авокадо, орехах.

Любовь к десертам — в том числе мороженому — "убийцы" здоровья сердца. Поэтому есть мороженое нужно только в особых случаях, считает специалист, и обязательно делиться с кем-то. Диетолог Сабрина Эрнандес (Sabrina Hernandez) просит не забывать съедать достаточное количество клетчатки. Она помогает сердцу, толстой кишке, снижает холестерин. Источники клетчатки — овсянка, бобы, яблоки, цитрусовые, цельнозерновая пшеница, морковь и другие продукты. Врачи рекомендовали относиться к питанию серьезно и не есть на ходу. Это и должно избавить от переедания и сконцентрирует на полезных продуктах.

Кроме того, медики советуют людям есть филе лосося, льняное семя, авокадо, фрукты, орехи, которые полезны для сердца. Но даже при соблюдении диеты с качественными и здоровыми продуктами, не стоит есть много. Избыточное количество брокколи

Реклама

Читайте такжеКак вывести из организма мочевую кислоту: эффективные народные средства и диета

Напомним, ранее людям с повышенным артериальным давлением и слабыми сосудами врачи посоветовали избегать подъема тяжелых гантель или гирь.

Диетолог проекта Natures Aid Дженни Логан назвала овощ, сок которого нужно пить натощак против высокого давления.

viber
здоровье диета продукты питания
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Всемирный день учителя 2021: душевные поздравления и картинки к праздникуВсемирный день учителя 2021: душевные поздравления и картинки к празднику Календарь магнитных бурь в октябре 2021: самые опасные дниКалендарь магнитных бурь в октябре 2021: самые опасные дни Многоженство в Пакистане и семья с 53 детьми: раскрыты подробности нового выпуска Мира наизнанкуМногоженство в Пакистане и семья с 53 детьми: раскрыты подробности нового выпуска Мира наизнанку "Разбиваешь мужские сердца": украинская легкоатлетка поделилась жаркими фото из отпуска в Египте"Разбиваешь мужские сердца": украинская легкоатлетка поделилась жаркими фото из отпуска в Египте Холод и снег: в Украину неожиданно ворвется зимаХолод и снег: в Украину неожиданно ворвется зима

Последние новости

01:18

Какие пищевые привычки грозят болезнями сердца - ответ ученых

00:51

Угроза распада фракции Зеленского: эксперт объяснил сценарий Банковой с заменой Разумкова Видео

00:19

Гороскоп на 9 октября 2021 для всех знаков Зодиака: опасность на дороге или финансовый успех Видео

08 октября, пятница
23:55

Арахамия рассказал, как накажут Третьякову за скандальное высказывание Видео

23:31

В мире вновь "лягли" популярные соцсети: в чем причина

Реклама
23:20

Приметы на 9 октября: что нельзя делать на Иоанна Богослова и как уберечь семью Видео

23:01

Генпрокурор пояснила, почему Медведчука не отправили за решетку Видео

22:15

Выянилось, у кого есть шанс получить субсидию в 10 тысяч гривен

21:49

Турборежим Стефанчука и карьера сбитого летчика: что будет с Радой после замены спикера Разумкова

21:46

Атака мощного циклона: Украину накроют затяжные дожди - синоптик Видео

21:28

Большая смачная резня: рецензия на фильм Веном 2: Карнаж Видео

21:22

Убийца девочки остался на свободе, родители просили его "сурово не наказывать" Видео

20:57

Смерть нардепа Полякова: в полиции показали новые кадры с места трагедии Видео

20:42

Избитая в поезде ведущая негодует из-за решения суда по компенсации Видео

20:22

Угольная схема Медведчука: Баканов рассказал, чего не хватает для подозрения Порошенко Видео

20:11

Как не заболеть гриппом и ОРВИ: в Миндзраве дали действенные советы

19:39

Самый вкусный завтрак в мире: готовим роллы из лаваша за 10 минут Видео

19:37

Полиция провела следственные действия в ресторане, где перед смертью ужинал Поляков Видео

19:36

Обязательную вакцинацию от COVID-19 введут для почтальонов и соцработников - Радуцкий Видео

19:34

Тихая коронавирусная катастрофа в ОРДЛО мнение

Реклама
19:21

"Наташа, я все видела!": Оля Полякова рассказала, как Наталья Могилевская клеилась к ее мужу

19:01

Украину атакует сильный мороз и холодный шторм Видео

18:41

Яблоко раздора: в Киеве таксист Uber задул пассажира газом за еду в салоне Видео

18:34

Покровская родительская суббота 2021: что праздновать и как Видео

18:30

Профинансировали "ЛДНР" на 200 млн гривен: Венедиктова раскрыла детали нового дела Медведчука Видео

17:56

Кричала, что беременна и звонила умершему: СМИ раскрыли детали романа Скороход и Полякова Видео

17:56

Евровидение 2022: стали известны место и дата проведения музыкального конкурса

17:40

"В реанимации телефон возьмет жена и вычислит любовниц": на Херсонщине врач шуткой призвал мужчин вакциницироваться

17:32

Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Видео

17:31

В Украине резко "взлетели" цены на продукты: что подорожало больше всего Видео

17:17

"Яйца безопасны": после смерти Полякова "слуга" Брагар переписывался о том, как не отравиться Видео

16:45

Алкоголь в крови и ссора с подругой-нардепом: всплыли новые детали смерти Полякова Видео

16:00

Многоженство в Пакистане и семья с 53 детьми: раскрыты подробности нового выпуска Мира наизнанку

15:34

Во Львове ужесточают карантин: с 18 октября школы уходят на дистанционное обучение Видео

15:30

В полиции назвали главные версии причин смерти нардепа Полякова Видео

15:21

В Житомире женщина потеряла ребенка и имитировала беременность: ее подозревают в убийстве младенца

15:13

Назначения врачей раздают ночью: под Запорожьем произошел коллапс в COVID-больнице Видео

15:11

Для "Большой стройки" моста в Кременчуге началось возведение пирсов на обоих берегах Днепра

14:47

К смерти нардепа Полякова может быть причастен криминальный авторитет из списка СНБО – СМИ

14:45

Голливудский актер избил фотографа на крыше гостиницы Уотергейт

Реклама
14:40

Черная пятница 2021: когда, как не потратить больше и обезопасить покупки

14:33

"Плакать буду только за "слугами": нардепы СН устроили демарш после скандала с Третьяковой Видео

14:24

В Одесской области по программе Зеленского отстроили дорогу на границе с Молдовой

14:08

В Минздраве разъяснили, какие вакцины от коронавируса можно комбинировать Видео

14:06

Убежала из дома босиком в поле: обнародованы жуткие детали гибели 10-летней девочки на Закарпатье

13:36

Нардепа Третьякову отстранили от заседаний Рады за цинизм насчет смерти Полякова

13:20

Председатель Верховного Суда, которая противостоит судебной реформе, уходит в отставку Видео

13:20

Анастасия Приходько с дочерью Наной поразили Сеть внешним сходством

13:15

За три дня до смерти Поляков рассказал, как "слугам" в туалете раздавали "конверты" Видео

12:33

"Тяжело переживал разрыв": умерший нардеп Поляков жил со Скороход, но она его бросила - СМИ Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять