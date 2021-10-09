Какие пищевые привычки грозят болезнями сердца - ответ ученых / УНИАН

Злоупотребление кето-диетой может привести к болезням сердца. Об этом заявил кардиолог и главный медицинский корреспондент Univision Хуан Ривера (Juan Rivera), сообщает портал Eat This! Eat That.

Он назвал несколько пищевых привычек, разрушающих здоровье сердечно-сосудистой системы. К примеру, неправильное толкование правил диеты приводит к излишнему потреблению жиров, повышению уровня холестерина.

"Что является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний", — раскрыл врач. Он также рекомендовал всем желающим похудеть сосредоточиться на "полезных жирах", которые содержатся в рыбе, авокадо, орехах.

Любовь к десертам — в том числе мороженому — "убийцы" здоровья сердца. Поэтому есть мороженое нужно только в особых случаях, считает специалист, и обязательно делиться с кем-то. Диетолог Сабрина Эрнандес (Sabrina Hernandez) просит не забывать съедать достаточное количество клетчатки. Она помогает сердцу, толстой кишке, снижает холестерин. Источники клетчатки — овсянка, бобы, яблоки, цитрусовые, цельнозерновая пшеница, морковь и другие продукты. Врачи рекомендовали относиться к питанию серьезно и не есть на ходу. Это и должно избавить от переедания и сконцентрирует на полезных продуктах.

Кроме того, медики советуют людям есть филе лосося, льняное семя, авокадо, фрукты, орехи, которые полезны для сердца. Но даже при соблюдении диеты с качественными и здоровыми продуктами, не стоит есть много. Избыточное количество брокколи

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Напомним, ранее людям с повышенным артериальным давлением и слабыми сосудами врачи посоветовали избегать подъема тяжелых гантель или гирь.

Диетолог проекта Natures Aid Дженни Логан назвала овощ, сок которого нужно пить натощак против высокого давления.