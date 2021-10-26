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Диетолог пояснила, какой осенний продукт поможет похудеть

26 октября 2021, 02:20
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Диетолог Юлия Чехонина говорит, что этот овощи обязательно нужно добавить в рацион тем людям, которые тщательным образом следят за своей фигурой.

Тыквы
Диетолог пояснили, какой осенний продукт поможет похудеть / ua.depositphotos.com

В середине осени обычно нет никаких проблем купить одну или несколько тыкв. Об этом сообщила в комментарии порталу Радио Sputnik известный врач-диетолог и кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

"Если мы говорим о тех, кто контролирует массу тела, этот продукт должен быть в их рационе обязательно, потому что он низкокалорийный. Тыква имеет калорийность овощей, она идеально дополнит, например, кашу, выпечку, мясные блюда и уменьшит калорийность любимых блюд", – сказала она.

Чехонина говорит, что тыквы обязательно нужно добавить в рацион тем людям, которые следят за своей фигурой.

"Тыква богата пищевыми волокнами. В ней высокое содержание каротиноидов, предшественников витамина А, около 30% от рекомендуемой суточной нормы потребления в 100 граммах. Тыква богата кремнием, в ней практически 100% от суточной нормы потребления (этого элемента – Главред) содержится в 100 граммах. Это элемент, который необходим для прочности наших костей, суставов, связок", – уточнила она.

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Напомним, ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Светлана Исакова рассказала, что есть на завтрак категорически не стоит. По ее словам, бутерброды на завтрак есть можно, но нужно понимать, что это за бутерброд. Если речь идет о белом батоне с куском вареной колбасы, то такой "кулинарный шедевр" есть не стоит в принципе.

Некоторые виды колбас вполне безопасны, если их употреблять изредка и в небольшом количестве. Ливерная и кровяная колбаса в списке опасности занимает первое место. Дело в том, что она производится с добавлением внутренних органов животных.

viber
здоровье Тыква
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