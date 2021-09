Какие напитки вызывают воспаления в теле - ответ диетолога

Длительное употребление некоторых напитков может привести к хроническому воспалению. Об этом в комментарии порталу Eat This, Not That заявила известный диетолог Эми Гудсон.

"Регулярное потребление в большом количестве газировки, сладкого чая или других напитков с высоким содержанием сахара значительно повышает риск хронических воспалений, а также других проблем со здоровьем", — говорит специалист.

Согласно исследованию, которое было опубликовано в Американском журнале питания, употребление одной банки сладкой газированной воды в сутки в среднем повышает уровень инсулина и холестерина. Кроме того, в публикации Американского общества нефрологов отмечается, что фруктоза также негативно влияет на воспалительные процессы в организме.

"Употребление большого количества напитков приводит к набору веса, что в свою очередь повышает риск диабета второго типа, заболеваний сердечно-сосудистой системы и нарушений метаболизма, сопровождаемых хроническим воспалением", — добавила врач.

