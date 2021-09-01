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Какие напитки вызывают воспаления в теле - ответ диетолога

1 сентября 2021, 03:04
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Есть определенное количество напитков, которые при регулярном употреблении вызывают достаточное количество воспалительных процессов в теле человека.

Напитки
Напитки / ua.depositphotos.com

Длительное употребление некоторых напитков может привести к хроническому воспалению. Об этом в комментарии порталу Eat This, Not That заявила известный диетолог Эми Гудсон.

"Регулярное потребление в большом количестве газировки, сладкого чая или других напитков с высоким содержанием сахара значительно повышает риск хронических воспалений, а также других проблем со здоровьем", — говорит специалист.

Согласно исследованию, которое было опубликовано в Американском журнале питания, употребление одной банки сладкой газированной воды в сутки в среднем повышает уровень инсулина и холестерина. Кроме того, в публикации Американского общества нефрологов отмечается, что фруктоза также негативно влияет на воспалительные процессы в организме.

"Употребление большого количества напитков приводит к набору веса, что в свою очередь повышает риск диабета второго типа, заболеваний сердечно-сосудистой системы и нарушений метаболизма, сопровождаемых хроническим воспалением", — добавила врач.

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Напомним, ранее сообщалось, ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может "убить" похмелье едва ли не наповал.

Также были названы 5 лучших способов предотвратить похмелье. Есть стратегии, которые люди могут использовать, пока пьют спиртные напитки. Те помогут им избежать похмелья.

Позднее ученые из Университета Глазго установили - употребление вина вместо пива или любых крепких спиртных напитков дает полезный эффект для организма.

viber
здоровье напитки
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