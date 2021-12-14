Какие два продукта помогают снизить высокий уровень холестерина - ответ кардиологов / ua.depositphotos.com

Холестерин необходим человеку для того, чтобы быть здоровыми, однако его избыток может привести к серьезным последствиям для организма. Есть как минимум два продукта, прием которых поможет в снижении повышенного уровня холестерина, сообщает портал "Медик Форум" со ссылкой на экспертов Американской кардиологической ассоциации.

Такими продуктами однозначно является рыба, которая богата на полезные для сердца омега-3 жирными кислотами. Она повышает уровень "хорошего" холестерина и снижает "плохой". Далее идет чеснок, в котором присутствуют витамины C и B6, марганец и селен.

Кроме того, кардиологи настоятельно советуют людям изменить свой рацион питания, начать вести более активный образ жизни и категорически отказаться от курения − для того, чтобы холестерин вернулся в норму.

"Чтобы снизить уровень холестерина, постарайтесь сократить употребление жирной пищи, особенно пищи, содержащей такой тип жиров, который называется насыщенными жирами. Вы все еще можете есть продукты, содержащие более здоровый тип жира, называемый ненасыщенными", — заявили специалисты.

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