Какие цветы нельзя держать в доме: самые опасные растения, которые съедят счастье и здоровье

Расскажем, какие цветы приносят в дом беду и проблемы со здоровьем, а какие растения принесут благополучие.

Какие цветы нельзя держать в доме / pixabay.com

Считается, что украсить квартиру или удивить виновника торжества можно с помощью цветка в горшке, но яркие цветы и листья могут таить в себе опасность. Перед тем, как удивить нужно разобраться, какие цветы нельзя держать в доме. Как ни странно, но домашние растения могут разрушить здоровье, а также сведет на нет любовь, отношения в семье, достаток. Поэтому стоит знать, какие цветы опасны.

Какие цветы нельзя держать в доме: научные доводы

Известно, что растения могут быть опасными для животных и людей. Эта опасность кроется в их иголках, шипах и ядовитом соке. Наука назвала, какие цветы вредно держать в доме и тому есть веские причины.

Диффенбахия – этот цветок опасен для человека и животных, так как в его стволе и листьях держится белый сок. В его состав входят вещества, поражающие слизистые оболочки. В результате неосторожного обращения могут возникнуть ожоги и сильные аллергические реакции. Азалия – это еще один цветок, который лучше не приносить. В данном случае ответ на вопрос, какие цветы нельзя держать дома кроется в соке небольшого кустика с яркими цветами. При попадании в организм человека или животного он вызывает тошноту, рвоту, головокружение, нарушение ритма сердца. Монстера – яркий представитель лиан и пальм, которыми так любят украшать помещения. Опасность этого растения кроется в мелких иголках, расположенных на узорчатых листьях. При неаккуратном обращении монстера может вонзить в кожу свое "оружие" и вызвать чувство жжения. Трихоцериус – яркий представитель семейства кактусовых. Он цветет огромными цветами, отличается неприхотливостью, но таит в себе опасность. Помимо длинных иголок кактус имеет вещество алкалоид мескалин, оказывающий негативное влияние на центральную нервную систему, провоцирует зрительные галлюцинации. При поадании на кожу сок кактуса может вызвать онемение участка.

видео дня

Стоит отметить, что все цветы, которые нельзя держать дома произрастают в теплых странах, а их ядовитость, колючки и иголки – защита от животных и птиц. Поэтому нужно быть осторожными и при наличии таких растений дома убрать подальше и повыше, чтобы дети и животные не добрались до отравы.

Какие растения нельзя держать дома: приметы

Помимо научно доказанной опасности цветов существуют еще и поверья, которые приписывают им магические свойства отпугивать счастье, любовь и благосостояние. Расскажем, какие растения нельзя держать дома, приметы о каждом из них.

Кактусы. Эти колючие растения популярны и даже прекрасны, но им приписывают способность портить отношения в семье, провоцировать алкоголизм и способствовать неудачному замужеству. Тещин язык – растение, которое можно встретить везде. Ему приписывают возможность накликать беду в семейную жизнь, а также побудить мужчину уйти из семьи. У женщин цветок может отобрать энергию и желание жить. Тещин язык – ответ на вопрос, какие цветы нельзя держать дома одиноким женщинам. Диффенбахия. Этот куст с яркой листвой имеет ядовитый сок, а также способен забирать силы и энергию у всех членов семьи. Поэтому лучше подумать перед покупкой.

Существуют и такие растения, о вреде которых ведутся споры. Одним из них является фикус. С одной стороны, считается, что он провоцирует бесплодие, а с другой – его наделяют способностью помогать в зачатии.

Какие цветы можно держать дома

Если есть опасные растения, должны быть и те, которые привлекут все блага. Какие цветы держать дома для счастья, здоровья и благополучия? В список входит:

гибискус может улучить отношения в семье и помочь найти вторую половинку;

герань - увеличивает количество жизненных сил, меняет восприятие жизни на более философское;

толстянка - денежное дерево, которое приносит богатство в дом и способствует вашему карьерному росту.

Вам будет интересно: