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Какие цветы нельзя держать в доме: самые опасные растения, которые съедят счастье и здоровье

14 февраля 2023, 18:44
Расскажем, какие цветы приносят в дом беду и проблемы со здоровьем, а какие растения принесут благополучие.
Какие цветы нельзя держать в доме
Какие цветы нельзя держать в доме / pixabay.com

Считается, что украсить квартиру или удивить виновника торжества можно с помощью цветка в горшке, но яркие цветы и листья могут таить в себе опасность. Перед тем, как удивить нужно разобраться, какие цветы нельзя держать в доме. Как ни странно, но домашние растения могут разрушить здоровье, а также сведет на нет любовь, отношения в семье, достаток. Поэтому стоит знать, какие цветы опасны.

Какие цветы нельзя держать в доме: научные доводы

Известно, что растения могут быть опасными для животных и людей. Эта опасность кроется в их иголках, шипах и ядовитом соке. Наука назвала, какие цветы вредно держать в доме и тому есть веские причины.

  1. Диффенбахия – этот цветок опасен для человека и животных, так как в его стволе и листьях держится белый сок. В его состав входят вещества, поражающие слизистые оболочки. В результате неосторожного обращения могут возникнуть ожоги и сильные аллергические реакции.
  2. Азалия – это еще один цветок, который лучше не приносить. В данном случае ответ на вопрос, какие цветы нельзя держать дома кроется в соке небольшого кустика с яркими цветами. При попадании в организм человека или животного он вызывает тошноту, рвоту, головокружение, нарушение ритма сердца.
  3. Монстера – яркий представитель лиан и пальм, которыми так любят украшать помещения. Опасность этого растения кроется в мелких иголках, расположенных на узорчатых листьях. При неаккуратном обращении монстера может вонзить в кожу свое "оружие" и вызвать чувство жжения.
  4. Трихоцериус – яркий представитель семейства кактусовых. Он цветет огромными цветами, отличается неприхотливостью, но таит в себе опасность. Помимо длинных иголок кактус имеет вещество алкалоид мескалин, оказывающий негативное влияние на центральную нервную систему, провоцирует зрительные галлюцинации. При поадании на кожу сок кактуса может вызвать онемение участка.

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Стоит отметить, что все цветы, которые нельзя держать дома произрастают в теплых странах, а их ядовитость, колючки и иголки – защита от животных и птиц. Поэтому нужно быть осторожными и при наличии таких растений дома убрать подальше и повыше, чтобы дети и животные не добрались до отравы.

Какие растения нельзя держать дома: приметы

Помимо научно доказанной опасности цветов существуют еще и поверья, которые приписывают им магические свойства отпугивать счастье, любовь и благосостояние. Расскажем, какие растения нельзя держать дома, приметы о каждом из них.

  1. Кактусы. Эти колючие растения популярны и даже прекрасны, но им приписывают способность портить отношения в семье, провоцировать алкоголизм и способствовать неудачному замужеству.
  2. Тещин язык – растение, которое можно встретить везде. Ему приписывают возможность накликать беду в семейную жизнь, а также побудить мужчину уйти из семьи. У женщин цветок может отобрать энергию и желание жить. Тещин язык – ответ на вопрос, какие цветы нельзя держать дома одиноким женщинам.
  3. Диффенбахия. Этот куст с яркой листвой имеет ядовитый сок, а также способен забирать силы и энергию у всех членов семьи. Поэтому лучше подумать перед покупкой.

Существуют и такие растения, о вреде которых ведутся споры. Одним из них является фикус. С одной стороны, считается, что он провоцирует бесплодие, а с другой – его наделяют способностью помогать в зачатии.

Какие цветы можно держать дома

Если есть опасные растения, должны быть и те, которые привлекут все блага. Какие цветы держать дома для счастья, здоровья и благополучия? В список входит:

  • гибискус может улучить отношения в семье и помочь найти вторую половинку;
  • герань - увеличивает количество жизненных сил, меняет восприятие жизни на более философское;
  • толстянка - денежное дерево, которое приносит богатство в дом и способствует вашему карьерному росту.

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