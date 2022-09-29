Какие цвета приносят счастье и удачу знакам зодиака

Назван цвет счастья для каждого знака зодиака / Фото pixabay.com

Каждый знак зодиака имеет талисман, тотемное животное, камень, приносящий удачу, а также - собственный цвет. Специалисты советуют: если вы хотите, чтобы день был удачным или важная встреча прошла хорошо - наденьте одежду такого цвета, который соответсвует вашему созвездию.

Какой цвет приносит удачу Овнам

Овны - представители огненной стихии. Их цвет - красный и все его оттенки. Он идеально подходит как для одежды, так и для интерьера. Красный цвет для Овнов - идеален для того, чтобы подчеркнуть такие черты характера Овнов как смелость, сила и решительность.

Какой цвет приносит счастье Тельцам

Цвет счастья для Тельцов - спокойный синий. Им также подойдет розовый. Чтобы ощутить умиротворение и уверенность, Тельцам стоит сочетать зеленый с желтым и белый с красным.

Какой цвет приносит удачу Близнецам

Самым удачный цвет для Близнецов - желтый. Он энергичен, ярок и символизирует движение. Если Близнецы будут носить одежду желтого цвета, то смогут стимулировать свои творческие силы и активность.

Также Близнецам подходит зеленый. Он укрепляет здоровье, самоуважение и настойчивость.

Какой цвет приносит удачу Ракам

Спокойные оттенки серого помогут Ракам контролировать свои эмоции. Также представителям знака стоит обратить внимание на яркий оранжевый. Этот яркий и сочный цвет способен зарядить Раков позитивной энергией и поднять им настроение.

Какой цвет приносит удачу Львам

Цвет счастья Львов - благородный золотой. Он дарует им внутреннюю силу, красоту и удачу.

Чтобы бороться с негативными эмоциями, Львам стоит выбрать белый цвет. Он поможет быть менее экспрессивными и резкими в высказываниях.

Какой цвет приносит удачу Девам

Девам подходит зеленый и коричневый. В частности, зеленый цвет стимулирует ум и является знаком процветания. Он поможет Девам обрести новые таланты, стать успешнее и сильнее, как морально, так и физически.

Благородный коричневый цвет лучше всего подходит этим представителям земной стихии, потому что ассоциируется с рациональным мышлением, а также землей и ее дарами.

Какой цвет приносит удачу Весам

Голубой, светло-зеленый и цвет морской волны помогут Весам обрести гармонию. Эти цвета способны направить мысли Весов в правильном направлении.

Кстати, именно голубой является для Весов основным цветом счастья. Он поможет представителям знака найти равновесие и гармонию с собой.

Какой цвет приносит удачу Скорпионам

Цвет Скорпиона по гороскопу - роскошный черный, благородный пурпурный цвет и все темные оттенки красного. Они ассоциируются с мощью и таинственностью.

Пурпурный оттенок одарит людей, рожденных под этим знаком зодиака, положительными эмоциями. Темные оттенки красного помогут также справиться с негативом.

Какой цвет приносит счастье Стрельцам

Амбициозным Стрельцам подойдут все оттенки фиолетового. Они ассоциируются с проявлением власти и роскоши.

Неплохим сочетанием для Стрельцов станет комбинация синего и красного. Эти два цвета кажутся полными противоположностями, поэтому они идеально характеризуют представителей этого зодиакального круга.

Какой цвет приносит удачу Козерогам

Любящим стабильность Козерогам подходит коричневый цвет, он олицетворяет стойкость. Представителям данного знака зодиака в принципе подходят темные тона, так как они ассоциируются со свойственной Козерогам сдержанностью.

Белый, бежевый, нежно-розовый принесут представителям знака умиротворение и душевный покой. Козероги порой поддаются своим эмоциям, поэтому светлые тона помогут им научиться контролировать свой гнев.

Какой цвет приносит удачу Водолеям

Водолеям стоит обратить внимание на светлые оттенки голубого и зеленого. Эти цвета принесут спокойствие, помогут обрести гармонию. Также они отлично помогают стимулировать мышление.

Также представителям знака подойдет серебристый. Он одарит Водолеев душевным теплом.

Какой цвет приносит удачу Рыбам

Рыбам подходят все лиловые и фиолетовые оттенки. Они олицетворяют способность Рыб проникать в чувства и эмоции других людей, их экстрасенсорные навыки. Также Рыбам подойдет оранжевый цвет.

Если выбирать яркие оттенки этих цветов, то порой эти чересчур спокойные представители водной стихии смогут стать более эмоциональными. Насыщенные оттенки сделают скромных Рыб более раскованными и менее застенчивыми.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Другие новости: