Какие анализы нужно сдать и какие процедуры пройти, чтобы уберечь тело от проблем: полный перечень

Какие анализы нужно сдать и какие процедуры пройти, чтобы уберечь тело от проблем / УНИАН

Определенное количество анализов и медицинских процедур, весьма важных для профилактики различных и порой весьма серьезный заболеваний, украинцам желательно сдавать и проходить регулярно − по направлению семейного врача. Портал ТСН в деталях описал всю процедуру.

Общий анализ крови – в среднем 200 гривен;

Биохимический анализ крови - в среднем 600 гривен;

Липидограмма (тест на холестерин) – 445 гривен;

Анализ мочи – 150 гривен;

Рентген легких – 375 гривен;

УЗИ брюшной полости - 400 гривен;

Электрокардиограмма – 200 гривен;

УЗИ сердца – 500 гривен;

Гинеколог – 400 или уролог − 500 гривен;

УЗИ груди – 400 гривен.

В среднем, говорят журналисты, на сдачу анализов и профилактический осмотр необходимо пять часов времени. После достижению сорокалетнего возраста, по понятным причинам, необходимо проходит гораздо больше процедур − больше денег. Около пяти-шести тысяч гривен. После сорока у женщин УЗИ груди заменяется на маммографический осмотр 600 гривен.

К обязательному списку у мужчин добавляется УЗИ простаты − 200 гривен и анализ крови на онкомаркер PSA − 300 гривен. Также и мужчинам, и женщинам после сорока надо делать колоноскопию (осмотр прямой кишки) −1000 гривен.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что индийские врачи обнаружили связь между риском тяжелого течения коронавирусной болезни и уровнем железа в организме.

Медики из Мемориальной больницы короля Эдуарда в Пуне (Индия) провели исследование, в котором приняли участие 120 пациентов, среди них 70 мужчин, средний возраст "испытуемых" 50 лет. ИВЛ потребовалось 21 пациенту (17,5 процентов), летальность наступила также у 21 пациента (17,5 процентов). И у всех из них были повышены исходные уровни ферритина и каталитического железа, а также гипсидина,