Ученые научились предсказывать смерть от COVID-19 по анализу крови на железо

Ученые нашли связь между уровнем железа и летальным исходом от COVID-19 / Фото Reuters

Индийские врачи обнаружили связь между риском тяжелого течения коронавирусной болезни и уровнем железа в организме. Оказалось, что если он высок — ничего хорошего можно не ждать.

Медики из Мемориальной больницы короля Эдуарда в Пуне (Индия) провели исследование, в котором приняли участие 120 пациентов, среди них 70 мужчин, средний возраст "испытуемых" 50 лет. ИВЛ потребовалось 21 пациенту (17,5 процентов), летальность наступила также у 21 пациента (17,5 процентов). И у всех из них были повышены исходные уровни ферритина и каталитического железа, а также гипсидина, пишет журнал Nature.

"Предыдущие исследования параметров железа в COVID-19 не изучали каталитическое железо — биологически наиболее активную его форму. Мы ежедневно измеряли уровень железа в сыворотке, насыщение трансферрина, ферритин, гепсидин (гормон, который образуется при повышении уровня железа) и каталитическое железо", - рассказал один из авторов исследования Випул Чакуркар.

"Исследование показывает связь ферритина (белка, в форме которого в основном запасается железо в организме, - ред.) и каталитического железа с неблагоприятными исходами при COVID-19. Они вызывают острые коронарные синдромы, кардиогенный шок и полиорганную недостаточность", - отмечают ученые.

Исследователи сравнили показатели выживших и показатели умерших. У последних в сыворотке зафиксировали высокий уровень ферритина и гепсидина, а также низкий уровень сывороточного железа.

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Также железо необходимо для воспроизведения вируса. Самые худшие прогнозы из-за переизбытка железа связаны с людьми, у которых есть гепатит В или С или вирусные инфекции иммунодефицита человека.

Ученые также озвучили предположение, почему может увеличиваться уровень железа. Вероятно, это происходит из-за повреждения тканей либо из-за воспаления или ишемии, которая приводит к высвобождению внутриклеточных запасов.

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Как сообщал Главред, на сегодняшний день есть разные данные о том, почему люди умирают от коронавируса. В большинстве случаев речь идет о поражении легких и бактериальных инфекциях.

Американские исследователи сделали единый вывод о причине летальных исходов от коронавируса и заявили, что главная причина самого страшного последствия при тяжелых формах коронавирусной инфекции кроется в объеме поражения дыхательных путей.