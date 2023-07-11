Какие аксессуары актуальны для женщин 50 лет: 10 вещей, которые вмиг омолаживают

Какие украшения носят женщины в 50? Выразительные сережки, ведь они вмиг становятся изюминкой образа. Но не только!

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Какие аксессуары актуальны после 50 лет - подборка из 10 вещей / коллаж: Главред, фото: instagram/designsolutionsny, poshmirajewelry

Женщина в 50 лет уже много чего видела, и есть вещи, которые ей нравятся независимо от того, что думают другие. Это прекрасно, когда есть собственное чувство стиля и вы одеваетесь так, как хотите, ведь отсюда появляется вдохновение. При этом огромное значение имеют детали – именно они позволяют раскрыть образ, визуально омолодить его и подчеркнуть индивидуальность. Проще говоря, вы должны знать, какие аксессуары и какие украшения носить в 50 лет, чтобы выглядеть эффектно, неповторимо и молодо.

Мы сегодня расскажем вам о том, как одеваться после 50, чтобы выглядеть моложе – наши подсказки помогут вам не заблудиться в огромном мире аксессуаров и подобрать то, что позволит вам выглядеть как можно лучше и чувствовать себя на миллион долларов. Вы можете взять на вооружение наши модные советы для женщин после 50 лет, или пройти мимо них, но они действительно работают и не разочаруют.

Итак, какие аксессуары актуальны после 50 лет – 10 вещей, которые станут украшением образа и омолодят его:

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1. Большие солнцезащитные очки. Такие эффектные очки не только вечные, но и в отличие от многих вариантов, они выглядят стильно.

2. Яркие сережки. Какие украшения носят женщины в 50? Выразительные сережки, ведь они вмиг становятся изюминкой образа и способны поднять стиль на новый уровень.

3. Классическая черная сумка. Женщина после 50 лет должна оставить в прошлом бесформенные сумки и обратить внимание на вместительную лаконичную модель, которая подходит под все и выглядит солидно.

Женщина после 50 лет должна оставить в прошлом бесформенные сумки / фото: instagram/vip_agent_best

4. Элегантная шляпа. Найдите время и подберите себе красивую шляпу, которая будет не только защищать от солнца, что крайне важно, но и дополнит ваш образ.

Женщина 50+ должна подобрать себе хорошую шляпу / фото: instagram/hatofcain

5. Тонкий кожаный ремень. Если вы интересуетесь тем, какие аксессуары актуальны для женщин 50 лет, то обратите внимание на ремень. Тонкий кожаный ремень никогда не выйдет из моды, при этом вы можете носить его как для того, чтобы поддержать брюки, так и для акцента на линии талии.

6. Эффектные бусы. Красивое ожерелье, удачно подобранное к платью или блузке с джинсами, может мгновенно изменить ваш образ к лучшему. Более того, вы будете выглядеть свежей и помолодевшей.

7. Качественный кошелек. Женщина 50+ должна оставить в прошлом кошельки на липучках. Идеальное решение для вас - изящный черный кожаный кошелек, например, с тиснением под крокодила, в котором достаточно места для карт, наличных и ключей.

Женщина 50+ должна оставить в прошлом кошельки на липучках / фото: instagram/vip_agent_best

8. Красочная брошь. Что бы кто не говорил, но брошки в моде. Ваша цель – найти для себя необыкновенную брошь, которая станет не только украшением одежды, но и будет вдохновлять вас, и, возможно, станет вашей загадкой.

Красочная брошь - находка для женщин после 50 / фото: іnstagram/serebroalmaz

9. Бейсболка. Как модно одеваться женщине в 50 лет? Все просто – не стоит отказываться от спортивных элементов одежды. Скажем, хорошая бейсболка позволит вам "сбросить" лет 10 и станет спасением в те дни, когда ваша прическа будет не в лучшем виде.

10. Шелковый шарф с рисунком. Уличная мода для женщин за 50 немыслима без оригинального шелкового шарфика, который может сделать образ элегантным и изысканным. При этом необязательно носить его на шее – вы можете повязать его на сумку и будете на высоте.

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