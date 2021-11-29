Какая рыба накапливает ртуть и опасна для тела - ответ диетолога

Как говорит известный медик-диетолог Евгений Арзамасцев, именно эта, довольна популярная в кулинарии рыба, накапливает тяжелые металлы, в том числе ртуть.
Есть определенное количество "полезных" продуктов, которые легко могут навредить организму. Об этом сообщается врач-диетолог Евгений Арзамасцев в эфире телеканала "Москва 24".
По его словам, опасность может представлять рыба тунец. В течение жизни она накапливает тяжелые металлы, в том числе ртуть.
"Важно понимать, что тунец — это большая рыба, с большим сроком жизни. А чем дольше живет рыба, тем больше вредных компонентов она может накопить", — сообщил диетолог.
Кроме того, Арзамасцев предупредил любителей овсянки быстрого приготовления, которая может привести к нарушению обмена веществ из-за быстрой усвояемости.
"Есть овсяные хлопья, а есть цельная овсянка. Овсяные хлопья — это тот продукт, который максимально быстро обработан", — отметил врач.
По его мнению, крайне вредным продуктом может быть и йогурт.
"Для того, чтобы йогурт был вкуснее, производители, помимо фруктов, могут туда добавлять консерванты, красители и сахар", — отметил врач.
Кроме того, Арзамасцев посоветовал тщательнее выбирать яблоки, привезенные из других стран. "Скорее всего, такие плоды сильно обработаны. Их кожура покрыта воском для того, чтобы они были красивыми, а еще на них наносятся антигрибковые вещества для сохранности от паразитов и грибка во время перевозки", —подытожил он.
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Напомним, ранее известный диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что лосось, атлантическая сельдь, красная и черная икра, сардины, мидии, устрицы, радужная форель и скумбрия - лучшие источники омега-3. Также она назвала скрытую угрозу тунца.