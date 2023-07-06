Если хотите выглядеть намного моложе, чем вы есть на самом деле, то вы просто обязаны знать, какой цвет одежды делает старше. Но не только!

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Юбки макси - это одежда, которая старит женщину / коллаж: Главред, фото: instagram/lyeve80

И в 30, и в 50 лет одежда является неотъемлемой частью вашего образа, и зачастую по тому, как вы одеты, можно даже определить ваш возраст. Конечно, тут срабатывают стереотипы. Но так или иначе, если вы выбираете мешковатый пиджак или джинсы устаревшей модели, то будьте готовы к тому, что визуально вы выглядите намного старше, чем есть на самом деле. Поэтому важно понимать, какая одежда придает возраст, чтобы не попасть в "модные ловушки" и чувствовать себя уверенной.

Если вы не из тех, кто отпускает все на самотек, и не готовы проигрывать схватку возрасту, то к составлению гардероба нужно подходить с умом. Мы сегодня расскажем вам о том, какие вещи нас старят и мгновенно плюсуют лишние 5-10 лет. Наши простые подсказки помогут вам не делать модные ошибки, которые работают против вас.

Итак, какая одежда старит женщину – 10 вещей, которые мгновенно придают возраст, поэтому их нужно всячески избегать:

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1. Бесформенные блейзеры. Попытка с помощью широкого блейзера замаскировать фигуру не принесет вам никакой пользы. Наоборот, большие бесформенные блейзеры лишают вас возможности продемонстрировать красивую фигуру, если вы над ней упорно работали. Блейзер, который сидит идеально, - это то, к чему нужно стремиться, чтобы выглядеть моложе.

Бесформенные блейзеры старят женщину / фото: instagram/camg37

2. Одна и та же одежда каждый день. Наверное, все мы попадали в подобные ловушки – привязывались к какой-то вещи и изо дня в день носили только ее. Но этот путь ведет к потере самооценки, и нужно стараться как можно чаще менять образ и стараться обновлять гардероб.

3. Откровенные наряды. Какие вещи старят? Те, которые заставляют нас выглядеть так, будто мы зациклены на младшей версии себя и не можем принять себя и свой настоящий возраст. Все ваши усилия должны быть направлены на то, чтобы найти одежду, которая подчеркивает ваш вкус и красиво дополняет ваш образ в целом.

4. Total black. Если хотите выглядеть моложе, то вы просто обязаны знать, какой цвет одежды делает старше. Сколько бы не говорили, что черные вещи – стройнят и позволяют выглядеть элегантно, но ко всему этому они еще дико старят. Никто не призывает вас отказаться от черного, но вы должны стараться разбавить его яркими элементами.

5. Юбки макси. Если ваша слабость – слишком длинные юбки, то вы однозначно выглядите старше своих лет. Независимо от того, сколько вам лет, у вас есть полное право демонстрировать свои ноги в красочной юбке.

Юбка макси старит женщину / фото: instagram/lyeve80

6. Растянутые джинсы. Конечно, узкие джинсы не всегда уместны, но мешковатые свободные джинсы могут оказаться еще большими "разрушителями" вашей фигуры. Ваша цель – найти идеальные джинсы, в которых вы будете чувствовать себя комфортно.

7. Трикотаж. Одежда, которая старит женщину, как правило, подчеркивает каждый изгиб и каждый изъян, который вы не хотели бы демонстрировать окружающим. Поэтому всем тем, кто хочет выглядеть моложе, лучше избегать трикотажных вещей.

8. Блестящая одежда. Чем старше мы становимся, тем меньше блеска должно быть на нашей одежде. Дело в том, что одежда с блестками создает впечатление, что вы стараетесь "молодиться", и это работает против вас.

9. Шелковый шарф. Все те, кто старается выглядеть молодо, должны знать, что старит лицо. А это может быть безобидный шарфик, которым вы обвязали шею, чтобы отвлечь внимания от лица. На самом деле все наоборот – так вы только подчеркиваете все морщинки.

10. Крупные принты. К сожалению, большие принты – это то, что нужно оставить молодежи. Когда вы становитесь старше, крупные принты искажают фигуру, визуально добавляют лишние килограммы и годы.

Крупные принты визуально старят / фото: instagram/maedchenflotte

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