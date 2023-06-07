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Как покрасить волосы после 45 лет, чтобы летом выглядеть молодо и модно

Адриана Бубновская
7 июня 2023, 05:55
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Если хотите знать, какой цвет волос помогает выглядеть моложе, то обратите внимание на потрясающий цвет кремовый брауни. Но не только!
модное окрашивание 2023
Модное окрашивание 2023 для женщин после 45 лет, которое молодит / коллаж: Главред, фото: instagram/kai_beauty_by_yukie, studio11_vimannagar

Лето пришло, а вместе с ним в моду вернулось окрашивание волос в темный цвет. Стать брюнеткой в эту теплую пору – это лучшее, что вы можете сделать для себя, если мечтаете о переменах в жизни и хотите начать все с чистого листа.

Темно-каштановый цвет волос в сезоне лето 2023 — это большая и очень заметная модная тенденция в окрашивании для женщин после 45 лет. Хотя и не единственная – все те, кто хочет закрасить седину и выглядеть моложе – в тренде кремово-русый цвет волос.

Мы сегодня расскажем вам о том, как покрасить волосы после 45 лет, чтобы выглядеть стильно и молодо этим летом. Наши простые подсказки помогут вам выглядеть великолепно!

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Справедливости ради отметим, что женщины во всеми мире уже с удовольствием подхватили эту тенденцию покраски и выбирают модный цвет волос 2023 каштановый. Наверное, жизнь в последнее время способствует тому, что женщинам приходится быть сильными. А первый шаг почувствовать себя смелой – это покрасить волосы в темный цвет. Хотя и не всегда это срабатывает…

Итак, как модно и красиво покрасить волосы летом 2023, чтобы выглядеть моложе после 45 лет:

Хит сезона – цвет волос кремовый брауни

Если хотите знать, какой цвет волос делает женщину моложе, то обратите внимание на потрясающий цвет волос кремовый брауни. Для летнего сезона он подойдет идеально. Название говорит само за себя – это теплый цвет, в основе которого коричневый с проблесками светлого оттенка.

цвет волос кремовый брауни
Хит сезона – цвет волос кремовый брауни / фото: instagram/salonlucia_hairstyling_

В моду вернулся каштановый цвет

Мы уже говорили, что особого внимания заслуживает окрашивание 2023 в каштановый цвет. Но тут главное найти свой идеальный оттенок, который гармонично сочетается с цветом ваших глаз и кожи. В частности, если у вас светлая или розовая кожа, тогда ориентируйтесь на светло-коричневые цвета с (теплыми) карамельными или золотистыми бликами.

Средне-коричневый цвет с теплыми бликами каштанового, орехового и карамельного оттенков станет лучшим решением для обладательниц кожи теплого оттенка.

А для тех, у кого кожа "холодных" оттенков, находкой станет цвет мокко.

каштановый цвет волос
В моду вернулся каштановый цвет / фото: instagram.com/lis_a_lissalon

В тренде цвет волос кремовый блонд

Если вам больше по душе русый цвет, то окрашивание волос 2023 кремовый блонд может вам понравиться. Этот цвет волос идеально подходит женщинам старше 45 лет и всем тем, кто хочет скрыть седину. Этот цвет соткан из теплого золотистого или кремово-русого цвета, и "украшен" яркими бликами.

кремовый блонд
В тренде цвет волос кремовый блонд / фото: instagram/auburn_hairbyashley

Цвет волос чай с молоком снова в моде

Какой цвет волос помогает выглядеть моложе? Конечно же, чай с молоком, в основе которого соединены теплые и холодные оттенки. Таким образом теплый цвет плавно переходит в холодный, и наоборот. Чай с молоком на волосах выглядит как карамельный оттенок с пепельными переливами, и этот цвет безумно молодит.

Цвет волос чай с молоком
Цвет волос чай с молоком снова в моде / фото: instagram/abl_coiff_style

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