Какая обувь будет в моде летом 2023: 8 трендовых моделей, которые подарят ощущение свободы

Особого внимания заслуживают туфли и босоножки нежно-розового цвета, а также красного, желтого, оранжевого или белого – это модные цвета обуви 2023.

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Летняя обувь 2023 женская / коллаж: Главред, фото: instagram/albasespadrilles, instagram/la_scarperia_

Летняя обувь 2023 женская покорит вас своей изящностью, а порой она будет вызывать удивление и восторг. Ботильйоны и удобные кроссовки, с которыми в последнее время мы почти не расстаемся, уходят на второй план, потому что на смену им приходят не менее удобные для повседневной жизни, но очень симпатичные балетки.

Кроме того, в тренде необыкновенные лоферы на каблуках, которые вмиг станут фишкой вашего образа и помогут выразить себя. А для тех, кто хочет сразить всех наповал и стать центром Вселенной, в моде невероятные сапоги на лето 2023.

Мы сегодня расскажем вам о том, какая обувь будет в моде летом 2023. Наши подсказки помогут вам легко сориентироваться в трендах и уже сегодня выбрать подходящую обувь на теплую пору, чтобы стать стильной и неотразимой.

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Итак, какая обувь будет модной этим летом – 8 моделей на любой вкус, которые подарят ощущение невероятной свободы:

1. Балетки. Это базовая обувь, которая позволит вам всегда чувствовать себя так, словно у вас появились крылья и вы свободны. Особого внимания заслуживают модные балетки нежно-розового цвета, а также красного, желтого, оранжевого или белого – это модные цвета обуви 2023.

Балетки - базовая обувь на лето 2023 / фото: instagram/top.obuv.marzhan

2. Лоферы на высоком каблуке. Если вы хотите идти в ногу с модой, то эффектные лоферы на среднем или высоком каблуке сразу поднимут ваш стиль на новый уровень. Шикарным дополнением вашего образа станет длинная джинсовая юбка необыкновенной красоты.

3. Туфли из денима. В этом году джинсовые вещи актуальны как никогда, и вполне ожидаемо, что в моде босоножки, туфли и даже легкие сапоги, "сотканные" из джинсовой ткани. Total denim - это огромная модная тенденция, поэтому смело ищите джинсовую обувь на лето 2023, чтобы стать стильной.

Летняя обувь из денима в тренде / фото: instagram/memosinstilettoscloset

4. Босоножки на платформе. Хотите знать, какие босоножки будут в моде в 2023? В тренде красивые модели на платформе в стиле необыкновенных 70-х. Если хотите создать романтичный и немного загадочный образ, то без них этим летом вам не обойтись.

5. Эспадрильи. Эта женская обувь на лето 2023 подкупает удобством. Хотя ее величество Мода не стоит на месте, и некоторые стильные модели идут на платформе. В любом случае, это хорошая альтернатива кроссовкам.

Эспадрильи вернулись в моду / фото: instagram/albasespadrilles

6. Туфли Мэри Джейн. В 2023 году немного сказочные туфли с закрытым полукруглым носком и ремешками на подъеме вернулись в моду. Правда, современные модели выходят за рамки классики и не ограничиваются одним ремешком.

7. Слингбеки. Эти туфли неописуемой красоты в стиле 40-х идут с закрытым носком и изящным ремешком, который фиксирует пятку. В ближайшие несколько месяцев они будут на вершине моды. Слингбеки можно носить с любой одеждой, даже с джинсами, поэтому их могут взять на вооружение все.

Слингбеки - модная обувь на лето 2023 / фото: instagram/cantodericci

8. Летние сапоги. Да-да, мода лето 2023 широко распахнула двери высоким сапогам. Их лучше всего носить под короткие юбки и шорты. Для тех, кто любит удивлять, такая летняя обувь станет находкой. Особого внимания заслуживают сапоги со змеиным принтом и сапоги-чулки.

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