УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В моду вернулась джинсовая юбка необыкновенной красоты, которую можно носить куда угодно

Адриана Бубновская
26 апреля 2023, 00:15
12
Деним представлен в весенних коллекциях одежды многих дизайнеров, а длинная джинсовая юбка стала королевой сезона.
Модные джинсовые юбки 2023
Модные джинсовые юбки 2023 / instagram/un_noeud_en_soie, instagram/callmeyoussy

Джинсовые юбки у многих ассоциируются с молодостью и иногда даже вызывают легкую ностальгию о тех временах, когда ощущения внутренней свободы и уверенности в себе зашкаливали. Если вы из тех, кто понял силу юбок из денима, то новый модный тренд 2023 вас порадует.

Встречайте: в моду вернулись смелые, экстравагантные и немного романтичные джинсовые юбки, которые можно носить куда угодно. Они гармонично сочетаются с разными элементами гардероба, поэтому вы сможете создавать много стильных образов весной и летом, и каждый раз выглядеть неотразимо.

Какие джинсовые юбки сейчас в моде

Деним фигурирует в весенних коллекциях одежды многих дизайнеров, а длинная джинсовая юбка стала королевой сезона. Если ваше сердце давно принадлежит джинсовым вещам, то без юбки макси вам просто не обойтись – это must-have на весну-лето 2023 года.

видео дня

И тут все интересное только начинается! Дело в том, что джинсовая юбка длинная может быть разной.

В частности, многие модные юбки 2023 джинсовые спадают почти до лодыжки и имеют высокий разрез. Эти модели могут взять на вооружение все те, кто ростом выше среднего.

Джинсовая юбка 2023
Джинсовая юбка 2023 / instagram.com/gemabetancor

Новинкой сезона стала джинсовая юбка из лоскутного денима. В основе юбки несколько лоскутов денима разных оттенков, и на выходе получается маленький и эффектный шедевр, мимо которого пройти сложно.

Какие джинсовые юбки в моде 2023, кроме тех, о которых говорилось выше? Этой весной и летом мы точно будем носить длинные джинсовые юбки на пуговицах. Кроме того, обратите также внимание на джинсовые платья на пуговицах – они станут находкой для тех, кто ищет практичную и стильную модель для теплой поры.

Модная джинсовая юбка 2023
Модная джинсовая юбка 2023 / instagram/kiran_clack

Как модно носить джинсовую юбку в 2023 году

На самом деле, вас особо не должен беспокоить вопрос о том, что одеть под джинсовую длинную юбку, ведь она очень "дружелюбная" и красиво сочетается с многими вещами.

Но самым актуальным "дуэтом" является длинная джинсовая юбка с джинсовым верхом, например, рубашкой или курткой.

Одно из самых удачных сочетаний – модная юбка 2023 джинсовая с белой или голубой блузой.

Если вам больше по душе классика, то наденьте пиджак поверх своей джинсовой юбки.

Какую обувь носить с джинсовой юбкой? Что касается обуви, то главное – не носить кеды. Идеально подойдут туфли-лодочки или слингбеки из джинсовой ткани, а также мокасины.

Модная джинсовая юбка 2023
Модная джинсовая юбка 2023 / instagram/domi_minimaliststyle

А если вам холодно, то выбирайте колготки под цвет обуви, и ваш образ с джинсовой юбкой это нисколько не испортит!

В нашей фотогалерее вы найдете актуальные джинсовые юбки 2023 длинные – модницы со всего мира показали в Instagram, как стильно одеть джинсовую юбку:

  • Модная джинсовая юбка 2023
    Модная джинсовая юбка 2023 Instagram
  • Модная джинсовая юбка 2023
    Модная джинсовая юбка 2023 Instagram
  • Модная джинсовая юбка 2023
    Модная джинсовая юбка 2023 Instagram
  • Модная джинсовая юбка 2023
    Модная джинсовая юбка 2023 Instagram
  • Модная джинсовая юбка 2023
    Модная джинсовая юбка 2023 Instagram
  • Модная джинсовая юбка 2023
    Модная джинсовая юбка 2023 Instagram
  • Модная джинсовая юбка 2023
    Модная джинсовая юбка 2023 Instagram
  • Модная джинсовая юбка 2023
    Модная джинсовая юбка 2023 Instagram
  • Модная джинсовая юбка 2023
    Модная джинсовая юбка 2023 Instagram
  • Модная джинсовая юбка 2023
    Модная джинсовая юбка 2023 Instagram
  • Модная джинсовая юбка 2023
    Модная джинсовая юбка 2023 Instagram
  • Модная джинсовая юбка 2023
    Модная джинсовая юбка 2023 Instagram
  • Модная джинсовая юбка 2023
    Модная джинсовая юбка 2023 Instagram

Вам может быть интересно:

джинсовые юбки интересные новости мода 2023
Реклама

Главное за день

"Очень высокая ракетная угроза": РФ вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море - ОК Юг

"Очень высокая ракетная угроза": РФ вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море - ОК Юг

21:28 Украина
"Время успеть в буфет за крылышками": у Зеленского ответили на слухах о контрнаступлении ВСУ

"Время успеть в буфет за крылышками": у Зеленского ответили на слухах о контрнаступлении ВСУ

21:12 Украина
"Бои за Бахмут имеют важное значение": 5 причин, почему ВСУ не выходят из города - Сырский

"Бои за Бахмут имеют важное значение": 5 причин, почему ВСУ не выходят из города - Сырский

18:05 Украина
Все главные новости

Последние новости

00:15

В моду вернулась джинсовая юбка необыкновенной красоты, которую можно носить куда угодно

00:11

Подоляк рассказал, при каком условии Венгрия может "переобуться" и изменить свою позицию по УкраинеВидео

25 апреля, вторник
23:59

"Надеюсь, что теперь ей тепло": Мадонна показала раритетное фото матери из личного архива

23:44

Фортуна определила своих любимцев: какие знаки зодиака ждет молниеносный приток везения в маеВидео

23:20

Дикий объяснил, почему на самом деле так важна оборона БахмутаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

23:09

Оксана Билозир ушла от мужа после 33 лет бракаВидео

23:03

Молодая российская певица борется за жизнь в реанимации

22:43

Это не предел: в Украине цены на капусту за неделю взлетели почти на 30%Видео

22:39

За секунду: в сети поделились гениальным способом завивки ресниц

Реклама
22:19

Почему 27 апреля нельзя измерять свой рост: приметы и что нельзя делатьВидео

21:39

"Очень хитрая дама": певица Елка придумала схему, чтобы донатить на ВСУ - блогер

21:28

"Очень высокая ракетная угроза": РФ вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море - ОК ЮгВидео

21:12

"Время успеть в буфет за крылышками": у Зеленского ответили на слухах о контрнаступлении ВСУВидео

20:54

В Москве женщина сдала полиции собственную дочь из-за ее проукраинской позиции

20:41

Россияне в ужасе устроили скандал: певица Тамара Гвердцители прервала молчание из-за войны в УкраинеВидео

19:59

В Нацполиции и ОГП не подтвердили достоверность заявлений по конфискации имущества Крупчака

19:58

Многие хозяйки этого не знают: сколько времени и как варить перепелиные яйцаВидео

19:56

Кличко поехал на саммит американских городов – будет говорить с членами правительства о поддержке Украины

19:33

Евгений Клопотенко высказал лично Ольге Сумской свое мнение про ее "московскую" дочьВидео

19:20

Си Цзиньпина серьезно поставили на растяжкумнение

Реклама
19:19

В парламенте занялись темой давления БЭБ на Multiplex

19:07

Мужчина стал собакой за 15 000 долларов: друзья и родственники очень озадаченыВидео

18:55

3 самые сильные знаки зодиака: они никогда не сдаются и не останавливаются

18:05

"Бои за Бахмут имеют важное значение": 5 причин, почему ВСУ не выходят из города - СырскийВидео

17:52

Почему нельзя в фарш добавлять свежий хлеб: главные секреты идеальных котлет

17:42

Обрушится ураган: в Украину идет мощный циклонВидео

17:42

Дважды в одну реку: Дженнифер Энистон поймали на свидании с бывшим мужем

16:57

Когда повысят тариф на электроэнергию: в Раде заговорили об измененияхВидео

16:51

Подкопаева показала романтические поцелуи с мужем-бизнесменом

16:25

Романтика и мир фантазий: лучшие легкие мелодрамы на вечер для кинопросмотраВидео

16:20

Для чего добавляют яйцо в шашлык: нежная корочка и сочное мясо гарантированы

16:01

"Ад" в Бахмуте: ближайшие бои за город будут самыми страшными – экс-командир АйдараВидео

15:54

Гарри Поттер и новое дитя: Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцомВидео

15:51

Четвертого ребенка потеряла: как выглядят дети пропагандистов Симоньян и КеосаянаВидео

15:40

Какие знаки зодиака притягиваются друг к другу: 3 человека для идеальной дружбы

15:37

Тарифы на электроэнергию изменятся: какими будут цены до конца маяВидео

15:25

"У россиян есть шансы": у ВСУ нет гарантий того, что они удержат Часов Яр - ДикийВидео

15:16

Шакиру признали женщиной года назло изменнику ПикеВидео

15:13

Удары по ЧФ и береговой инфраструктуре: эксперт раскрыл сценарий освобождения Крыма

15:12

Какие удобрения любит грецкий орех и чем его подкормить для хорошего урожая

Реклама
14:42

Лунный календарь стрижек на май 2023: в какие дни изменение имиджа привлечет в жизнь деньги

14:35

"Бахмут был нужен не России, а Пригожину": ЧВК "Вагнера" уже поплатились за свою ошибку – ДикийВидео

14:30

Оккупанты используют мобильное приложение с координатами позиций ВСУ – Сырский

14:16

Ко Дню памяти Чернобыльской трагедии 1+1 покажет документальный фильм "Расщепленные на атомы"

13:35

Путин разогнал генералов-неудачников из-за провальных наступлений и больших потерь – ISWВидео

13:31

Байден официально собрался идти в президенты США на второй срокВидео

13:12

"По-доброму шутит": Жадан рассказал забавные детали встречи с Залужными

12:49

Гороскоп на завтра 26 апреля 2023: Рыбам - долгожданный успех, Ракам – финансовый вопросВидео

12:44

Две девушки, одна судьба: как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Зиту и Гиту в одноименном фильме

12:43

Ответка на Запорожье: мощным ударом артиллерии ВСУ уничтожен штаб оккупантов — СМИ

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять