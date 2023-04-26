В моду вернулась джинсовая юбка необыкновенной красоты, которую можно носить куда угодно

Деним представлен в весенних коллекциях одежды многих дизайнеров, а длинная джинсовая юбка стала королевой сезона.

https://news.glavred.info/v-modu-vernulas-dzhinsovaya-yubka-neobyknovennoy-krasoty-kotoruyu-mozhno-nosit-kuda-ugodno-10465870.html Ссылка скопирована

Модные джинсовые юбки 2023 / instagram/un_noeud_en_soie, instagram/callmeyoussy

Джинсовые юбки у многих ассоциируются с молодостью и иногда даже вызывают легкую ностальгию о тех временах, когда ощущения внутренней свободы и уверенности в себе зашкаливали. Если вы из тех, кто понял силу юбок из денима, то новый модный тренд 2023 вас порадует.

Встречайте: в моду вернулись смелые, экстравагантные и немного романтичные джинсовые юбки, которые можно носить куда угодно. Они гармонично сочетаются с разными элементами гардероба, поэтому вы сможете создавать много стильных образов весной и летом, и каждый раз выглядеть неотразимо.

Какие джинсовые юбки сейчас в моде

Деним фигурирует в весенних коллекциях одежды многих дизайнеров, а длинная джинсовая юбка стала королевой сезона. Если ваше сердце давно принадлежит джинсовым вещам, то без юбки макси вам просто не обойтись – это must-have на весну-лето 2023 года.

видео дня

И тут все интересное только начинается! Дело в том, что джинсовая юбка длинная может быть разной.

В частности, многие модные юбки 2023 джинсовые спадают почти до лодыжки и имеют высокий разрез. Эти модели могут взять на вооружение все те, кто ростом выше среднего.

Джинсовая юбка 2023 / instagram.com/gemabetancor

Новинкой сезона стала джинсовая юбка из лоскутного денима. В основе юбки несколько лоскутов денима разных оттенков, и на выходе получается маленький и эффектный шедевр, мимо которого пройти сложно.

Какие джинсовые юбки в моде 2023, кроме тех, о которых говорилось выше? Этой весной и летом мы точно будем носить длинные джинсовые юбки на пуговицах. Кроме того, обратите также внимание на джинсовые платья на пуговицах – они станут находкой для тех, кто ищет практичную и стильную модель для теплой поры.

Модная джинсовая юбка 2023 / instagram/kiran_clack

Как модно носить джинсовую юбку в 2023 году

На самом деле, вас особо не должен беспокоить вопрос о том, что одеть под джинсовую длинную юбку, ведь она очень "дружелюбная" и красиво сочетается с многими вещами.

Но самым актуальным "дуэтом" является длинная джинсовая юбка с джинсовым верхом, например, рубашкой или курткой.

Одно из самых удачных сочетаний – модная юбка 2023 джинсовая с белой или голубой блузой.

Если вам больше по душе классика, то наденьте пиджак поверх своей джинсовой юбки.

Какую обувь носить с джинсовой юбкой? Что касается обуви, то главное – не носить кеды. Идеально подойдут туфли-лодочки или слингбеки из джинсовой ткани, а также мокасины.

Модная джинсовая юбка 2023 / instagram/domi_minimaliststyle

А если вам холодно, то выбирайте колготки под цвет обуви, и ваш образ с джинсовой юбкой это нисколько не испортит!

В нашей фотогалерее вы найдете актуальные джинсовые юбки 2023 длинные – модницы со всего мира показали в Instagram, как стильно одеть джинсовую юбку:

Вам может быть интересно: