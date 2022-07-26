Какая мука самая вредная для здоровья, а какая наоборот поможет похудеть

Какая мука полезна при похудении / Здоровье

Хозяйки часто задаются вопросом – какой вид муки идеально подходит для домашней румяной выпечки, а какой самый вредный для здоровья. Какую муку стоит включать в рацион для скорейшего похудения и отсутствия проблем с пищеварением. Главред разбирался в этих вопросах.

Самая вредная мука

Как это но удивительно, но самой вредной мукой считается самая распространенная белая пшеничная мука высшего сорта, ведь это полностью переработанный продукт, который не имеет абсолютно никакой пользы для человека, ведь в результате промышленной обработки от проросшей пшеницы не остается полезных свойств.

Мука – очень калорийный продукт, чрезмерное употребление которого запросто может вызвать ожирение и сопутствующие опасные болезни. Также мука повышает артериальное давление и часто вызывает разнообразные аллергические реакции.

От мучной выпечки могут возникнуть проблемы с печенью из-за высокого содержания глюкозы и жиров.

Пшеничная мука вредна для людей с непереносимостью глютена –целиакией.

Полезная мука для детей и взрослых

Если вы заботитесь о своем здоровье, диетологи рекомендуют выбирать не белую пшеничную муку высшего сорта, а продукт грубого помола, без химической обработки и искусственных добавок.

Рекомендуем попробовать разнообразные виды муки – кукурузную, гречневую, ржаную, рисовую, гороховую… Этот список очень велик, на любой вкус. Главред ранее разбирался, для чего используют каждый из видов муки.



Самая полезная мука для здоровья / goodfon.ru

Самая полезная мука для похудения

Для того, чтобы быстро распрощаться с лишними килограммами, подойдет льняная мука, ведь она содержит минимальное количество калорий, а также полезную Омега-3, но, ее не стоит использовать в выпечке, ведь она очень "капризная".

При правильном питании можно употреблять и ячневую муку, она богата клетчаткой и полезная для желудочно-кишечного тракта. На третьем месте для тех, кто сидит на диете и борется с лишним весом – овсяная мука.

Какая мука подходит для выпечки / 1zoom.ru

Какая мука полезная для кишечника

Для кишечника идеальна мука, которая содержит большое количество клетчатки – льняная, гречневая, ржаная, кукурузная и рисовая. Каждый из этих видов обладает своими полезными свойствами и при умеренном употреблении полезен для кишечника и при похудении.

Таким образом, самой распространенный видом муки и одновременно самым вредным является белая пшеничная высшего сорта. Заменить этот продукт очень сложно, ведь без нее выпечка сразу теряет свои свойства – воздушность, пышность, мягкость. Основное правило – употреблять ее в меру и не пренебрегать другими полезными видами муки.

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