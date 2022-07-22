Секреты муки: какие виды подходят для выпечки и в чем польза при похудении

Различают большое количество видов муки. Главред разбирался, в чем их главные отличия и какие виды муки идеально подходят для похудения.
Многие хозяйки не представляют своей жизни без разнообразной выпечки – торты, пирожные, тертые пироги, булочки, трюфеля, крендельки – это далеко не полный список популярных десертов, для приготовления которых обязательно необходима мука.
На сегодняшний день различают большое количество видов муки. Главред разбирался, в чем их главные отличия и какие виды муки идеально подходят для похудения.
Какие есть виды муки и для чего они
- Пшеничная мука – идеально подходит для разнообразной выпечки. Содержит углеводы, но в ней мало пищевых волокон и клетчатки. Особенно ценится высший сорт этой муки – мягкий, тонкого помола. Благодаря нему выпечка получается неимоверно вкусной и воздушной, которая буквально тает во рту.
- Овсяная мука – полезна при болезнях желудочно-кишечного тракта. В ней много клетчатки, которая снижает уровень сахара в крови и отвечает за вывод токсинов из организма.
- Рисовая мука – не содержит глютен (если использовали шлифованный рис), из нее делают почти все детское питания для новорожденных до шести месяцев. Эта мука очень легко усваивается, в лидерах по содержанию крахмала и белка. Активно применяется в выпечке, делает изделия хрустящими. Особенность – в тесте "забирает" много жидкости, потому нужно добавлять больше воды.
- Кукурузная мука – отличный продукт для диабетиков с лечебными свойствами. Хлеб из этом муки легко усваивается, ускоряет метаболизм, нормализует сахар в крови и выделение желчи. Помогает при диарее, малокровии и туберкулезе.
- Ржаная мука – состоит из углеводов и белков, также имеется в ней кальций, магний, фосфор, разные витамины. Ржаной хлеб полезен при малокровии и проблемах с обменом веществ. Запрещено употреблять этот вид муки пациентам с язвами желудка и повышенной кислотностью
- Льняная мука – намного полезнее, чем традиционная пшеничная. В нее входят калий, Омега-3, антиоксиданты. Если ее добавить в выпечку, то изделия приобретут утонченный аромат и легкий коричневатый оттенок. Рекомендуют на этой муке варить соусы, панировать котлеты, она даже с легкостью заменит яйца.
- Гречневая мука – очень полезная, диетическая и вкусная. Используется во время разнообразных диет для похудения.
Чем отличается первый и второй сорта муки
В первую очередь размером частиц и по цвету. Мука второго сорта намного темнее из-за содержания отрубей.
Виды муки для похудения
Как это не странно, при борьбе с лишним весом также будет полезна мука. Нужно активно налягать на ржаную муку, которая сжигает жировые запасы и повышает метаболизм. Рисовая мука также используется в разных диетах, ведь содержит в два раза меньше жиров, чем пшеничный аналог.
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