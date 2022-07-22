УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Секреты муки: какие виды подходят для выпечки и в чем польза при похудении

22 июля 2022, 05:24

Различают большое количество видов муки. Главред разбирался, в чем их главные отличия и какие виды муки идеально подходят для похудения.

Мука
Какие есть виды муки / goodfon.ru

Многие хозяйки не представляют своей жизни без разнообразной выпечки – торты, пирожные, тертые пироги, булочки, трюфеля, крендельки – это далеко не полный список популярных десертов, для приготовления которых обязательно необходима мука.

На сегодняшний день различают большое количество видов муки. Главред разбирался, в чем их главные отличия и какие виды муки идеально подходят для похудения.

Какие есть виды муки и для чего они

  • Пшеничная мука – идеально подходит для разнообразной выпечки. Содержит углеводы, но в ней мало пищевых волокон и клетчатки. Особенно ценится высший сорт этой муки – мягкий, тонкого помола. Благодаря нему выпечка получается неимоверно вкусной и воздушной, которая буквально тает во рту.
  • Овсяная мука – полезна при болезнях желудочно-кишечного тракта. В ней много клетчатки, которая снижает уровень сахара в крови и отвечает за вывод токсинов из организма.
  • Рисовая мука – не содержит глютен (если использовали шлифованный рис), из нее делают почти все детское питания для новорожденных до шести месяцев. Эта мука очень легко усваивается, в лидерах по содержанию крахмала и белка. Активно применяется в выпечке, делает изделия хрустящими. Особенность – в тесте "забирает" много жидкости, потому нужно добавлять больше воды.
  • Кукурузная мука – отличный продукт для диабетиков с лечебными свойствами. Хлеб из этом муки легко усваивается, ускоряет метаболизм, нормализует сахар в крови и выделение желчи. Помогает при диарее, малокровии и туберкулезе.
  • Ржаная мука – состоит из углеводов и белков, также имеется в ней кальций, магний, фосфор, разные витамины. Ржаной хлеб полезен при малокровии и проблемах с обменом веществ. Запрещено употреблять этот вид муки пациентам с язвами желудка и повышенной кислотностью
  • Льняная мука – намного полезнее, чем традиционная пшеничная. В нее входят калий, Омега-3, антиоксиданты. Если ее добавить в выпечку, то изделия приобретут утонченный аромат и легкий коричневатый оттенок. Рекомендуют на этой муке варить соусы, панировать котлеты, она даже с легкостью заменит яйца.
  • Гречневая мука – очень полезная, диетическая и вкусная. Используется во время разнообразных диет для похудения.

Чем отличается первый и второй сорта муки

В первую очередь размером частиц и по цвету. Мука второго сорта намного темнее из-за содержания отрубей.

пшеница, мука
пшеница, мука / mugan-kz.all.biz

Виды муки для похудения

Как это не странно, при борьбе с лишним весом также будет полезна мука. Нужно активно налягать на ржаную муку, которая сжигает жировые запасы и повышает метаболизм. Рисовая мука также используется в разных диетах, ведь содержит в два раза меньше жиров, чем пшеничный аналог.

продукты_яйца_мука_еда_пища
продукты_яйца_мука_еда_пища / 1zoom.ru

Читайте также:

мука
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:40

Превосходно вкусный тертый пирог с вареньем: самый быстрый секретный рецепт из 4 ингредиентов

05:24

Секреты муки: какие виды подходят для выпечки и в чем польза при похудении

04:58

"Ей действительно нужна помощь": голая Бритни Спирс напугала сетьВидео

04:55

Оккупанты перебрасывают технику и создают новую группировку на Запорожье - ЖдановВидео

04:28

"Нет правды в словах": Наталья Могилевская поделилась трагичной семейной историей

Реклама
04:22

В Украину налетят грозы и жара: синоптики назвали даты атаки циклонаВидео

04:05

Влад Яма образца 2008 года: украинский хореограф показал свою первую обложку глянца

03:56

"Без фильтров, естественная красота!" Максим Галкин показал настоящее лицо Аллы Пугачевой

03:25

Путин находится в цейтноте: генерал объяснил, как российский диктатор меняет планы по УкраинеВидео

03:20

Самая вкусная и нежная закуска из кабачков: простой рецепт рулетиковВидео

02:47

Гороскоп на неделю 25 -31 июля: Близнецам – переезд, Весам – потери, Водолеям – коварствоВидео

02:24

"Вижу морскую свинью. А где Маск?" Илона Маска в одних плавках высмеяли за неопрятный видВидео

02:15

Украина может вернуться к переговорам с Россией только при одном условии - военный эксперт

01:45

Морковь будет слаще мёда: как вырастить вкусные и крупные корнеплоды

01:39

Режиссера Ералаша осудили на 14 лет за педофилию

00:51

Приметы на 22 июля: 3 вещи, которые категорически нельзя делатьВидео

00:30

"Моргни, если ты в заложниках": на видео попали настоящие отношения между принцем Гарри и его женойВидео

21 июля, четверг
23:55

Африканская жара или мощные ливни: какой погодой порадует августВидео

23:29

Зеленский провел срочное заседание ставки главнокомандующегоВидео

22:53

В неравном бою против "вагнеровцев" трагически погиб украинский журналист

Реклама
22:52

"Жест доброй воли": у Зеленского предложили россиянам уйти из Херсона по-хорошемуВидео

22:51

Звезде Игры Престолов удалили часть мозга после двух аневризм: "Здорово, что я могу говорить"

22:13

Украинцев предупредили о ракетной угрозе со стороны Черного моряВидео

22:09

В Европоле заявили о наличие данных о контрабанде оружия из Украины

21:56

Соглашение о "зерновом коридоре" через Черное море подпишут 22 июля: первые подробности

21:55

Дочь актера-путиниста Владимира Машкова рассказала о своей единственной мечте про ПутинаВидео

21:39

62 грн/литр: появился тревожный прогноз цен на АЗС после обвала гривныВидео

21:37

В ООН предупредили о смене климата на Земле и рекордной температуреВидео

21:24

Из Украины не выпустили 31-летнего "пенсионера": мужчина пытался подкупить пограничников рублями

21:20

"Моя": Зеленский растрогал своим постом о первой леди Украины

21:16

Котел для оккупантов: полковник СБУ раскрыл сценарий освобождения ХерсонщиныВидео

20:45

В СНБО поведали, зачем оккупанты забирают паспорта у жителей ОРДЛО

20:42

Ребенка "русский Мир" назвала: Регина Тодоренко попала в жуткий скандалВидео

20:40

"Войска там немного": ВСУ смогут зайти в Крым после освобождения Херсонщины - ЖдановВидео

20:25

Гороскоп Таро на август 2022 для Раков, Львов и Дев: один из знаков ждет шикарный месяцВидео

20:11

Муж Писанки назвал причину смерти телеведущей и раскрыл диагнозВидео

20:10

Армия РФ готовится к затишью: в Украине будет переломный момент - британская разведкаВидео

20:02

"Там не все больные на голову": Дмитрий Ступка сделал скандальное заявление о россиянах

20:01

Пугачева - не шифоньер: Галкин эмоционально отреагировал на требование вернуть Примадонну в РФ

19:46

С днем рождения женщине – красивые поздравления, душевные открытки и картинки имениннице

Реклама
19:42

"Зачем оскорбляли власть в РФ?": Лукашенко подмазался к Путину и обвинил во всем украинцевВидео

19:18

Солдаты бросают оружие и отказываются воевать: всплыли детали массового бунта в армии РФВидео

19:14

Лавров и его "ахинея" о географиимнение

19:10

Лукашенко признался в своих бреднях о "славянской державе" и обиделся на Путина

19:03

Арестович озвучил новый прогноз о ходе войны России против УкраиныВидео

19:00

Иран после "поклона" Путина заявил о готовности передать оружие "дружественным странам"Видео

18:53

РФ попытается захватить Одессу: на Западе раскрыли тревожный сценарий и назвали срокиВидео

18:34

Денежный дождь и счастье в любви: 3 знака зодиака ждет 4 года удачи – они в списках везунчиковВидео

18:30

"Все очень тяжело": россиянин на камеру жалуется на реальную ситуацию на фронте

18:28

Ситуация на фронте патовая: российская армия уже не может наступать - ЖдановВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять