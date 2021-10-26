Какая каша самая полезная для завтрака - ответ диетолога / ua.depositphotos.com

Овсяная каша расположилась на третьем месте по полезности в рейтинге ученых из Гарвардской медицинской школы. По мнению кандидата медицинских наук, врач-диетолога Юлии Чехониной, в которое она озвучила в интервью телеканалу "Москва 24", такое положение вещей вполне логично.

По словам специалистки, овсяная каша способствует улучшению состояния микрофлоры кишечника. В ней есть холин, который помогает в борьбе с лишним холестерином. Также в исследовании гарвардских ученых говорится о снижении риска гипертонии при употреблении такой каши дважды в день.

На строчку выше расположилась гречневая каша. Поскольку, говорит Чехонина, ее калорийность ниже, чем у овсянки. В гречке также есть много пищевых волокон, витамины группы В, она позволяет сохранять энергию и поддерживать выносливость.

Читайте такжеЭту кашу категорически нельзя есть на второй день: ученые раскрыли опасность риса

Напомним, ранее шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.