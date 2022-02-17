Как же это бесит: названы главные недостатки каждого знака зодиака

Гороскоп на 2022 год - худшие черты знаков зодиака / depositphotos.com/

О своих сильных сторонах мы предпочитаем заявлять всему миру, а вот слабые места характера часто остаются в тени. И зачастую эти недостатки могут изрядно подпортить жизнь окружающих.

Гороскоп на март 2022 расскажет, кому из знаков звезды сулят большую прибыль, а кому предстоит пережить не самые лучшие времена и столкнуться с трудностями.

Овен

Представители этого знака склонны "слишком много на себя брать". Ответственность, это хорошо, но не когда она категорически идет вразрез в мыслями и чувствами других. Кроме того, Овны часто принимают стремительные решения, не обдумав все последствия.

Телец

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Приземленным Тельцам, которые ценят комфорт и спокойствие, очень часто нужно уединиться от всех и вся. Это позволяет им "разгрузиться" и восполнить запасы жизненной энергии. Однако, таким поведением они могут обижать родных и близких людей, которые требуют внимания.

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Близнецы

Легкий на подъем знак – душа любой компании. Интеллектуальные, начитанные Близнецы превосходные собеседники. Однако, они часто любят приукрасить действительность и попросту приврать.

Рак

Сентиментальные и чувствительные Раки готовы прийти на помощь и поддержать близких в трудную минуту. Но эта эмоциональность может делать их плаксивыми. Также привязанность представители этого знака очень часто держатся за прошлое, так как слишком привязываются к людям.

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Лев

Огненные Львы – короли зодиакального небосвода … и драмы! Они не могут существовать без внимания и похвалы окружающих, которые необычайно льстят их эго. А еще они чрезвычайно настойчивы и могут добиться своего любым путем.

Дева

Педантичные Девы склонны к строгому распорядку дня. У них все рассчитано до минуты и соответствовать таким правилам иногда бывает тяжело. Особенно если представители знака требуют, чтобы все было "только так, а не иначе". Своими бесконечными придирками и критикой Девы могут вывести из себя даже самых невозмутимых людей.

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Весы

Этот знак стихии воздуха может свести с ума своей нерешительностью. Часто в принятии решений они полагаются на мнение окружающих. Это может создавать впечатление легкомысленности.

Скорпион

Скорпионы – те еще манипуляторы. Они склонны играть на чувствах, когда хотят добиться желаемого. Враждебность знака может проявиться и в вопросах, связанных с деньгами, они не намерены отступаться от своего.

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Стрелец

Активные и динамичные Стрельцы – неиссякаемый источник идей. Их жизненная энергия практически всегда на максимуме и такая бурная деятельность может сильно утомлять окружающих.

Козерог

Козероги – трудоголики гороскопа. Они прилагают все усилия, чтобы достичь максимальных результатов и часто оказываются на вершине. Оттуда они свысока смотрят на всех, кто трудится не так усердно, навешивая на таких людей ярлык лентяев.

Водолей

Упрямство, эмоциональность и некоторая взбалмошность Водолеев может очень раздражать окружающих. Также они не могут похвастаться терпением и снисхождением к тем, кого они считают недостаточно умными.

Рыбы

У сентиментальных и чувствительных Рыб очень сильно развито чувство эмпатии и сопереживания проблемам других. Однако в некоторых случаях они могут взваливать на свои плечи слишком тяжелый груз чужих страданий, который приводит к депрессии.

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