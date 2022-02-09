Гороскоп на март 2022 для всех знаков зодиака: Близнецам – легкие деньги, Девам – интриги, Стрельцам – зависть

Гороскоп на март 2022 / depositphotos.com/

В первом месяце весны внимание многих представителей зодиакального небосвода будет сосредоточено на улучшении финансового благосостояния. Некоторым звезды приготовили встречу с важным человеком, а представители знака стихии воздуха могут узнать неприятные факты из жизни партнера.

Китайский гороскоп на 2022 год расскажет, кому из знаков придется пережить непростые времена, а за кем удача и везение будут ходить по пятам.

Гороскоп на март 2022 – Овен

Первый месяц весны будет удачным для Овнов. Вооружившись оптимизмом, вы сможете свернуть горы и достичь лучших результатов. Однако нужно остерегаться обмана и обдумывать каждое решение. В этом месяце фокус вашего внимание будет на увеличении заработка. Ваше финансовое положение будет радовать стабильностью, не исключены дополнительные денежные поступления – премии или бонусы.

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В делах любовных свободные Овны смогут поймать удачу за хвост в начале марта. Интересное знакомство может быстро перерасти в серьезные отношения. В семейной жизни удастся сохранить гармонию и взаимопонимание, и укрепить вашу связь.

В фокусе внимания Овнов – сосуды и нервная система. Избегайте стрессов и переутомления. Во второй половине месяца могут проявиться проблемы с желудком.

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Гороскоп на март 2022 – Телец

Начало весны будет удачным для Тельцов, как в любовном, так и в финансовом плане. Важно не упускать детали и быть внимательными к мелочам, в которых могут скрываться как и новые полезные знания, так и выгодные возможности. Вы сможете укрепить финансовое положение, не исключены выгодные деловые предложения или новая должность с большим окладом. Первая половина месяца будет успешна для людей связанных с наукой, а творческие люди смогут добиться признания.

Март будет щедр и на сюрпризы в личной жизни. Свободным Тельцам не стоит сидеть в четырех стенах, новые знакомства и свидания принесут массу приятных впечатлений и, возможно, начало любовной истории. Тем, кто в отношениях можно задуматься над более решительными шагами – началом совместной жизни, знакомстве с родителями или даже заключении брака.

В марте Тельцы могут испытывать упадок сил, головные боли и быть более подверженными инфекционным заболеваниям. Повышается риск травм и ушибов.

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Гороскоп на март 2022 – Близнецы

В марте Близнецам придется сглаживать острые углы в общении и идти на компромиссы с близкими людьми. Такие уступки помогут избежать неприятностей. В конце месяца нужно остерегаться заманчивых предложений легких денег. В профессиональной деятельности не стоит быть "впереди планеты всей". Умерьте амбиции и пока не высовывайтесь, иначе рискуете нажить недругов. Финансовое положении порадует стабильностью, однако стоит воздержаться от рисковых мероприятий, чтобы не потерять деньги.

В делах любовных у свободных Близнецов открыты все двери для романтики и начала серьезных отношений. Вас ждут красивые ухаживания и широкие жесты поклонников. В жизни семейных представителей знака смогут всплыть неприятные тайны. Не исключено, что это будет любовный треугольник. Нарушать семейную идиллию может ревность партнера.

В первые недели марта ваше здоровье будет на высоте, однако уже в средине месяца могут напомнить о себе хронические заболевания. Может тревожить печень.

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Гороскоп на март 2022 – Рак

В марте Ракам не стоит рисковать своим финансовым положением и обращать больше внимания на здоровье. В фокусе внимания – профессиональная деятельность. Вам необходимо навести порядок в текущих делах, чтобы избежать неразберихи и не упустить важные детали. В этом месяце не стоит зацикливаться на заработке, чем больше вы думаете о деньгах, тем быстрее они уходят от вас. Неожиданные денежные поступления могут порадовать вас во второй половине месяца.

Свободным Ракам звезды приготовили в марте невероятный сюрприз. Отношения, которые начнутся в этом периоде, имеют все шансы перерасти в крепкий и счастливый союз. Ваш поклонник может оказаться влиятельным человеком, и отношения будут развиваться стремительно. В семейной жизни нет поводов для споров и разногласий. Не исключено, что вам придется чаще посещать родственников. Могут удивить дети, и не всегда с приятной стороны.

Слабые места Раков в марте – эндокринная и сердечно-сосудистая системы. Могут проявиться хронические недуги. Займитесь своим внешним видом, приведите в порядок кожу и посетите стоматолога.

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Гороскоп на март 2022 – Лев

Март станет весьма неоднозначным месяцем для Львов. Вам стоит присмотреться к своим друзьям и не слишком доверять новым знакомым. Возможны неудачи в профессиональной деятельности, но их может скрасить вероятность путешествия в конце месяца. Для вас главное соблюдать баланс работа-отдых, чтобы не перегореть и не растратить все жизненные силы. Риск и азарт приведут вас к большим убыткам. В первой половине месяца не стоит заключать сделки и совершать крупные приобретения, высокая вероятность обмана.

Свободные Львы в марте смогут встретить свою вторую половинку. И это не будет любовь с первого взгляда. Возможно, это человек из вашего окружения, на которого вы посмотрите другими глазами. Семейным Львам следует быть осторожными со словами и дать больше контроля своей второй половинке. Это поможет наладить отношения и ослабить разногласия.

Головные боли, скачки давления, головокружения – слабое звено Львов в марте – сердечно-сосудистая система. Не стоит пренебрегать ежегодным осмотром у врача.

Гороскоп на март 2022 – Дева

В профессиональной сфере Девам доведется пережить непростой месяц. Не исключены разногласия и недопонимание с коллегами, неприятная ситуация, которая может дойти до руководства. Не позволяйте втягивать себя в интриги и будьте безупречно пунктуальными – не опаздывайте на работу и сдавайте все дела в срок. Финансовое положение будет стабильным, вы умеете грамотно распоряжаться бюджетом. Во второй половине месяца будьте бдительны – повышается вероятность краж, не носите крупные суммы денег и ценные вещи с собой.

В жизни свободных Дев может появиться влиятельный кавалер. Возможен и служебный роман, который перерастет в серьезные отношения. Однако не стоит торопить события, пусть все идет своим чередом. Семейные представители знака не должны провоцировать ссоры и умерить излишнюю подозрительность.

С средины месяца Девы рискуют подхватить простуду. Также возрастает риск травм и повреждений. Поэтому от опасных видов спорта и тяжелых физических нагрузок лучше воздержаться.

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Гороскоп на март 2022 – Весы

В марте Весы могут рассчитывать на перемены к лучшему. В финансовых вопросах важно не упустить выгодные возможности и предложения. В этом месяце нужно заручиться поддержкой коллег и единомышленников, они помогут вам решить даже самые сложные вопросы и не допустить ошибок, которые могут стоить вам премии. Финансовое положение наладится, появиться возможность отдать старые долги.

В марте Весам не стоит рассчитывать, что амур пронзит их сердце стрелой. Не самый лучший период для начала серьезных отношений, но вот ни к ничему не обязующим развлечениям – самое оно. В семейной жизни будут кипеть страсти. Не исключены сцены ревности и ссоры, однако не стоит принимать решения сгоряча, о них можно пожалеть.

Весы не будут жаловаться на здоровье в марте. Однако не стоит переутомляться и перегружать себя работой.

Гороскоп на март 2022 – Скорпион

В марте Скорпионам нужно быстрее приспосабливаться к обстоятельствам, проявляя гибкость. Не стоит делиться своими планами даже с самыми близкими людьми, держите все при себе. Также нужно разобраться с финансами и тратами. Подсчитайте доходы и расходы и подумайте от чего можно отказыться. В конце месяца повышается вероятность обмана, не доверяйте малознакомым людям с сомнительными предложениями.

Любовь нечаянно нагрянет в жизнь свободных Скорпионов. Рискуете влюбиться и потерять голову. Однако не нужно терять бдительности, мотивы вашего нового поклонника могут быть не самыми искренними. В семейной жизни камнем преткновения могут стать непомерные траты и ревность со стороны партнера.

Здоровье порадует Скорпионов в первом месяце весны. Однако для того, чтобы восстанавливать запасы энергии, вам необходим полноценный сон.

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Гороскоп на март 2022 – Стрелец

Март принесет в жизнь Стрельцов массу положительных эмоций и ярких впечатлений. В профессиональной деятельности пришло время продемонстрировать свои лучшие стороны и взять на себя ответственность. Вы в фаворе начальства и такое положение вещей может вызывать зависть и сплетни. Не поддавайтесь на провокации недругов. В марте не стоит брать и давать деньги в долг и воздержаться от крупных покупок.

В жизни свободных Стрельцов появятся люди из прошлого, которые могут напомнить о былых чувствах. Однако не стоит поддаваться сладким иллюзиям, стоит напомнить себе, почему эти отношения закончились. Вы будете в центре внимания противоположного пола, однако найти свою вторую половинку в марте будет сложно. Для тех, кто в паре нужно задуматься о заключении брака, они будет крепким ми счастливым.

В средине месяца можно получить кишечное расстройство. Кроме того, поменьше нервничайте и отгоняйте негативные мысли, они могут спровоцировать упадок сил и апатию.

Гороскоп на март 2022 – Козерог

В марте Козероги будут больше обеспокоены решением финансовых вопросов. Вы довольно бережливы и практично распоряжаетесь бюджетом, что позволяет обеспечить стабильность и накопления на случай непредвиденных обстоятельств. Бизнесменам выпадает шанс завести полезные знакомства с влиятельными людьми, которые откроют новые возможности. Переговоры будут иметь успех, если перенести их на вторую декаду месяца.

Одиноким сердцам, чтобы найти свою вторую половинку следует почаще выбираться в люди особенно в конце месяца. Интересные знакомства привнесут в жизнь новые впечатления. Не отказывайтесь, даже если кавалер покажется скучным, дайте ему шанс вас удивить. Опасайтесь отношений с женатыми, они обернутся головной болью.

Опасайтесь сквозняков и переохлаждений, высокая вероятность застудить почки. Теплее одевайтесь и держите ноги в тепле.

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Гороскоп на март 2022 – Водолей

В марте Водолеи смогут решить давнюю проблему и укрепить финансовое положение. В денежных вопросах, чтобы сохранить стабильность необходимо планировать траты и держаться подальше от рисковых мероприятий. Во второй половине месяца увеличивается вероятность обмана или мошенничества, не стоит носить с собой крупные суммы денег. В профессиональной деятельности упорство, целеустремленность и нестандартное мышление позволят вам продвинутся по карьерной лестнице и увеличить доход.

В этом месяце любовь и романтика совсем не занимают внимание Водолеев. Вам хочется более легких развлечений и флирта, но ваши поклонники настроены серьезно. Не стоит давать им пустые обещания. Семейным Водолеям предстоят домашние хлопоты и конфликт на бытовой почве. Если случилась ссора, становитесь инициатором примирения.

В зоне риска – психологическое здоровье. Старайтесь обходить негатив стороной и привлекать в жизнь позитивные события. Также есть вероятность подхватить простудное заболевание.

Гороскоп на март 2022 – Рыбы

В марте Рыбам не доведется расслабиться и занять позицию наблюдателя. Наоборот, придется закатать рукава и активно включиться в работу. Отношения в коллективе могут быть натянутыми. Кто-то из коллег будет испытывать ваше спокойствие. Оставайтесь хладнокровными и невозмутимыми в любой ситуации. Не стоит делиться своими планами, все свои цели держите в секрете. Ситуация с финансами будет стабильной, однако дополнительных денежных поступлений ждать не стоит. Давать в долг можно только самым близким родственникам.

Свободным Рыбам нужно проявить осмотрительность и осторожность с новыми знакомыми. Узнайте человека получше, прежде чем открывать ему свою душу. Ваш кавалер может оказаться с нечестными помыслами. Март – не самое лучшее время для начала романтических отношений.

Здоровье Рыб не даст повода для беспокойства. Однако этот месяц прекрасно подойдет для борьбы с вредными привычками и пересмотра рациона питания. Приведите в порядок режим сна и не пренебрегайте физическими нагрузками.

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