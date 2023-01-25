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Корни орхидеи вылезли из горшка: почему так происходит и что делать

25 января 2023, 01:23
Причиной появления воздушных корней у орхидей чаще всего являются неправильные условия содержания.
Воздушные корни у орхидеи
Воздушные корни у орхидеи - это нормально, но не всегда / Фото ua.depositphotos.com

Воздушные корни у орхидеи - это нормально, но только если речь идет о естественной среде обитания. В природе это растение закрепляется на поверхности с помощью практически открытой корневой системы. Корни широко разрастаются и, как губка, поглощают атмосферную влагу. Орхидеи продолжают делать это и в домашних условиях. Но слишком большое количество вылезших корней может привести к негативным последствиям для растения.

Почему появляются воздушные корни у орхидей

Причиной появления воздушных корней у орхидей чаще всего являются неправильные условия содержания. В частности, слишком высокая температура воздуха и низкая влажность. Особенно это актуально в зимний период, когда включены батареи центрального отопления и другие обогреватели.

Если в помещении слишком жарко, субстрат пересыхает. В поисках влаги корни орхидеи разрастаются в разные стороны. Чтобы помочь любимице, нужно убрать ее подальше от источников тепла и прикрыть воздушные корни мхом. Поливать орхидею лучше только мягкой водой.

Также появлению воздушных корней может способствовать чрезмерный полив. Избыток влаги приводит к нехватке кислорода и загниванию корней. Чтобы спастись от гибели, орхидея выпускает воздушные корни.

Излишне плотный грунт и недостаток освещения также являются причинами массового роста воздушных корней. В первом случае орхидея страдает от кислородного голодания, во втором - от нехватки света. В результате корни растут вверх, чтобы восполнить недостаток воздуха и света.

Как должны выглядеть здоровые корни у орхидеи

Если из горшка торчат 3-5 живых и здоровых воздушных корешка, это нормально. Если они имеют зеленый или светло-зеленый цвет, не сухие и не мягкие на ощупь, значит орхидея здорова.

Какие корни у орхидеи плохие? Мертвые или больные корни растения имеют серый или коричневый оттенок, становятся мягкими, сморщенными, скользкими.

Серый оттенок корни могут приобрести также из-за недостатка влаги.

Что делать с корнями орхидеи, которые вылезли наружу

Сначала нужно выяснить причину, по которой корни орхидеи начали выползать наружу.

Если причина в поливе, значит его нужно скорректировать. Идеальный вариант - поливать орхидею методом погружения. Если корни растения слишком светлые, значит цветок хочет пить.

Орхидею можно подкормить стандартным удобрением из магазина и пролить ее янтарной кислотой (1 таблетка на 1 л воды), чтобы восстановить корни.

Если дело в субстрате, то его нужно заменить. Эта процедура проводится раз в 2-3 года.

Нужно ли пересадить орхидею, если корни вылезли? Ответ будет "да". Новый горшок должен быть на 3-4 см в диаметре шире предыдущего.

Смотрите видео - Нужно ли удалять воздушные корни у орхидей:

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