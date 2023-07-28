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Как заставить гортензию поменять цвет: лайфхак от опытных садоводов

Анна Ярославская
28 июля 2023, 02:30
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Чтобы достичь определенного цвета у гортензий, можно изменить кислотность почвы или использовать специальные удобрения, которые содержат алюминий.
Гортензия
Уникальность некоторых сортов гортензии в том, что можно с легкостью менять их окрас / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Гортензии - великолепные цветы, которые станут украшением любого сада. Их соцветия - объемные, пышные и яркие. Уникальность некоторых сортов гортензии в том, что можно с легкостью менять их окрас. Главред разобрался, чем поливать гортензию, чтобы она изменила цвет.

Почему гортензия меняет свой цвет

Процесс изменения цвета у гортензий называется "флоресценция". Он зависит от многих факторов: сорта, кислотности почвы, доступности определенных химических элементов, особенности окружающей среды и условий выращивания.

Но главный фактор, который влияет на цвет гортензии, - это кислотность почвы.

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Гортензии, выращенные в кислой почве, обычно имеют синий или фиолетовый цвет. Если же почва имеет более щелочную среду, цветки гортензий становятся розовыми или красными.

Почему гортензия меняет свой цвет? Причина этому - влияние алюминия в почве. В кислой среде алюминий становится более доступным для растения, что приводит к сине-фиолетовому цвету, а в щелочной среде он менее доступен. В результате гортензия приобретает розовый или красный оттенок.

Чтобы достичь определенного цвета у гортензий, можно изменить кислотность почвы или использовать специальные удобрения, которые содержат алюминий или другие химические вещества, влияющие на окраску цветов.

Проверить кислотность почвы можно с помощью набора, который продается в магазинах. При щелочной реакции почвенного раствора (рН 7,5) цветки будут ярко-розовыми. При повышении кислотности (индекс рН при этом снижается до 4,5) цветки становятся голубыми.

Если показатель колеблется между рН 5,5 и рН 6,5, цветы будут фиолетовыми или одновременно розовыми и голубыми на одном растении.

Какие гортензии могут менять цвет

Белые гортензии (древоводную и метельчатую) перекрасить не удастся. Меняет цвет только гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla). Ее соцветия в зависимости от сорта могут быть розовыми, голубыми, малиновыми и даже двухцветными.

Как сделать, чтобы гортензия была синей

Голубые гортензии встречаются реже, чем розовые. Чтобы добиться синего оттенка цветов, нужно увеличить кислотность почвы. Сделать это можно разными способами.

Во-первых, при посадке в яму вносят кислый верховой торф. Во-вторых, при выращивании вносят минеральные удобрения, многие из которых подкисляют почву, например, "Удобрения для азалий" (реже встречаются для гортензий).

Для усиления голубой окраски в почву вносят алюминиевые квасцы или сульфат алюминия - они продаются в цветочных магазинах. На 1 литр кислого субстрата необходимо добавить 1,5 г порошкообразного сульфата алюминия.

Подкармливать голубые гортензии нужно только минеральными удобрениями и садить подальше от косточковых растений, которые надо известковать.

Все приемы для поддержания голубого цвета нужно регулярно повторять, чтобы кислотность не менялась, ведь внесенные вещества вымываются из почвы.

Как сделать, чтобы гортензия была розовой

Для усиления розового цвета или изменения окраски с голубого и кремового тона на розовый, также нужно поменять кислотность почвы. Если рН почвы составляет от 6,5 и выше, то цвет венчиков меняется на розовый или красный оттенок.

Если в почве содержится фосфор, то он оказывает непосредственное влияние на интенсивность и быстроту проявления розового цвета. Чем больше фосфора, тем беднее и слабее проявляется окраска соцветий в розовые тона.

Хорошо помогают для изменения цвета лепестков гортензии марганцовка и уксус. Для того, чтобы гортензия приобрела интенсивный розовый цвет, 100 мл кислоты растворяют в 10 л воды. На один квадратный метр необходимо вылить до 10 вёдер с таким раствором.

Ранее Главред писал: если гортензии не хотят расти, болеют, чахнут, желтеют или вовсе отказываются цвести, им нужна "скорая помощь". Лимонная кислота спасет цветок.

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