Как защитить себя и ребенка от сглаза: советы звездного экстрасенса Макса Гордеева

Макс Гордеев - как защититься от сглаза и очиститься от негатива / pixabay.com, instagram.com/maxgord

Звездный медиум Макс Гордеев рассказал Главреду, как нужно защищаться от сглаза, обеспечить защиту ребенку, и правильно "очищаться" от негатива.

Так экстрасенс убежден, что от дурного глаза, если речь не идет о сильных проклятиях на болезни и смерть, своего ребенка и себя может защитить сама мама, ведь у нее и ее дитя - особая связь. "От негатива, который на детей падает до семи лет, защищает женщина. То есть женщина может получать весь этот энергетический хейт, который идет на ребенка до семи лет. Она чувствует сама. Это такая энергетическая пуповина, которая есть между женщиной и ребенком. До семи лет. В семь лет она "отрезается" и ребенок становится самостоятельным. Поэтому у нас есть такая традиция – отдавать детей в школу в семь лет, потому что ребенок может начать свою жизнь. Это происходит и в энергетическом плане. То есть до семи лет пусть люди не переживают за своего ребенка, если там есть какой-то негатив. Но если там есть какие-то заговоры на смерть, очень тяжелые, то надо смотреть. Это все зависит от негатива, который идет на ребенка", - рассказывает Гордеев.

Как снять сглаз - рассказывает Макс Гордеев

"Обычный негатив, сглаз, очень легко снимается вычитками. Любые вычитки, на любом языке, не имеет значения. Но обязательно, чтобы это делала мама. Потому что именно мама обладает невероятной силой. Как мама имеет силу проклятия. Потому что говорят, что нет ничего страшнее проклятия матери. Но ничего нет сильнее защиты матери. Очень много матерей, даже не подозревающих, что они могут создать для своего ребенка такой сильный-сильный барьер.

Но мы должны понимать, что именно мама берет на себя этот негатив, то есть ей тоже нужно снимать этот негатив. Можно снимать молитвами, можно просто энергетически снимать, если у нее есть такая сила, стихиями снимать. Это просто – принять душ, а потом принять ванну с солью", - утверждает экстрасенс.

Как избавиться от негатива: очищение стихиями - секреты Макса Гордеева

Звездный экстрасенс называет природные стихии главными элементами духовного и душевного очищения. В выборе подходящей стихии стоит полагаться на собственные ощущения.

Впрочем, можно использовать их все, комбинируя так, как вам удобно. Например Гордеев советует очищение водой: "Есть такой очень классный рецепт: как снять негатив после рабочего дня, можно его использовать и на деток. Обязательно перед тем, как принять ванну, вы должны принять душ, помыться полностью, набрать ванну, положить туда морскую соль, чем больше тем лучше. Морская соль она лучше энергетически снимает. И просто поплавать в такой ванне. И негатив нейтрализуется. Вы будете чувствовать себя гораздо лучше и гораздо сильнее. И ложиться спать. Это всегда перед сном.

И вы должны приучить себя: перед сном и утром принимать душ. Ибо утром вы просыпаетесь, вы побывали в энергетике астральной. Там вам могут встречаться разные сущности, которые могут вызвать у вас так называемый кошмар. И после таких кошмаров желательно принять душ для того, чтобы смыть все это. А когда вы смываете водой весь этот негатив, если вам приснилось что-то очень тяжелое, вы обязательно должны пойти в душ и смыть все это. И вечером, потому что за день всякие люди, всякий негатив может быть, поэтому стоит принять душ. Вы даже будете чувствовать себя гораздо лучше. Вода – это стихия, помогающая".

Жар огня, по словам экстрасенса, также может "выжечь" из души все плохое: "Можно просто посидеть у камина, посмотреть на огонь. Обратите внимание, если вам очень нравится смотреть на огонь, это знак того, что огонь очищает вас. То есть если вам очень нравится, вы сели и сконцентрировались, и не можете отвлечься от огня. Огонь сам по себе обладает очень сильной энергией. И можно конечно это сделать со свечой, но лучше, когда это огонь рашистского танка, вы садитесь возле него, и смотрите, можете зефирки пожарить, и наслаждаться жизнью".

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