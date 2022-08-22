"Он подписал договор с дьяволом": экстрасенс Макс Гордеев раскрыл секрет двойников Путина

Макс Гордеев рассказал об одержимости Путина дьяволом / instagram.com/maxgord, УНИАН

Звездный экстрасенс Макс Гордеев отреагировал на слухи о том, что президент РФ Владимир Путин на самом деле давно уже мертв, а вместо него правит целая армия клонов кровавого тирана.

Так медиум в эксклюзивном интервью для Главреда совершенно точно заявил, что ни о каких двойниках не может быть у речи - увы, Путин жив. Однако внешность его все же меняется. Это факт, который Гордеев объясняет тем, что президент РФ подписал договор с дьяволом.

"Я не верю, что путин пытается кого-то там обмануть с тем, что он меняет себя, и другие люди стоят на тех трибунах и все остальное. Сколько ни замечайте, хоть там "ой у него скула не та", "ой, у него ухо не туда"… Вы должны понять, что человек, одержимый дьяволом, человек, который подписывает договор с демоном… он меняется энергетически и физически.

Кстати, в 16 веке есть очень много интересных фресок, которые мне мои подписчики показывают, которые очень похожи на путина. Фрески, написанные в 16 веке, в 15-м, в 14-м… Причем это изображение именно чертов, демонов и т.д.", - рассказывает Гордеев.

Экстрасенс объясняет: со временем в Путине остается все меньше от человека, а все больше - от демона, который просто "не помещается" в привычный облик президента РФ. "Когда человек одержим, он плюс-минус так и выглядит, как путлер. Поэтому я уверен полностью, что у него уже больше похоже на то, что… Знаете, был когда-то такой интересный эпизод в фильме Люди в черном, когда инопланетный этот чувак натянул кожу человека. Вот плюс-минус – такая ситуация с путлером. Для меня это в принципе когда демон уже не может… Уже костюмчик поношенный, как говорится.

Так что реально я вижу, что с ним именно такая ситуация и происходит. Поэтому я не чувствую, что есть какой-то двойник-тройник. Это полностью он, у него просто в голове настолько одержимость, что он так выглядит", - говорит медиум

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Напомним, российский политик и общественный деятель Геннадий Гудков считает, что окружение российского диктатора Владимира Путина может устранить его по итогам военных поражений России в Украине.

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