Как зарядить ноутбук с помощью повербанка для телефона / Фото pixabay.com

В условиях веерных отключений света для украинцев становится актуальным вопрос, как зарядить ноутбук, если нет электричества, и можно ли зарядить ноутбук от повербанка.

Повербанк (Power bank) – это переносное зарядное устройство, которое позволяет заряжать разную технику. Он компактен, имеет небольшие размеры и в зависимости от модели стоит относительно недорого. Кстати, его можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Об этом читайте в материале: Пока не гаснет свет: как сделать повербанк своими руками.

Повербанк чаще всего используют для того, чтобы заряжать смартфоны и смарт-часы. Некоторые модели подойдут и для подзарядки ноутбука.

Как зарядить ноутбук от повербанка

Некоторые современные повербанки позволяют подзаряжать ноутбуки, но не все модели. К примеру, некоторые из них не подходят из-за своей незначительной мощности. Поэтому перед приобретением следует уточнить этот вопрос у консультанта.

Чтобы зарядить ноутбук от поверьанка, он должен быть мощнее, чем батарея компьютера.

Для подключения повербанка подходит разъем Type C. К старым ноутбукам можно подключить USB-адаптер, но зарядить его таким образом не получится из-за недостаточной мощности. Чтобы решить эту проблему, можно купить специальный переходник. При этом стоит учитывать, что питание будет идти медленно.

В специализированных магазинах можно купить и специальные повербанки для ноутбуков. Но они довольно габаритные и стоят дороже - от 3 до 20 тыс. грн.

Какой повербанк купить для подзарядки ноутбука

Power bank должен иметь такие характеристики:

Выходное напряжение от 18 до 20 вольт и номинальный ток в 2 ампера.

Порты подключения USB-кабеля в 1А и 2А, где буквы А обозначают силу тока на выходе в амперах.

Емкость аккумуляторных батарей не менее 10 000 mAh.

В комплекте должны быть кабели с подходящими разъемами для подключения к ноутбуку.

Емкость повербанка должна быть хотя бы в 1,5 раза больше емкости батареи ноутбука.

Отключение электроэнергии в Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Украине отменены стабилизационные графики почасовых отключений электроэнергии, которые были введены в регионах.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что из-за того, что российские оккупанты целенаправленно наносят сокрушительные удары по критической инфраструктуре Украины, Киев может полностью остаться без света, воды и связи.

Украине понадобится от трех до пяти недель для того, чтобы вернуть более или менее привычный уровень электроснабжения. Это произойдет при отсутствии новых атак со стороны российских оккупантов.

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