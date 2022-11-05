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Пока не гаснет свет: как сделать повербанк своими руками

5 ноября 2022, 11:23

Из-за войны и веерных отключений света очень важным устройством для украинцев стал повербанк. Главред рассказывает, как сделать его своими руками.

Павербанк
Как сделать повербанк своими руками / zapas-m и sdelaysam-svoimirukami

Как сделать повербанк из аккумуляторов из-под одноразовых электронных сигарет

Самый бюджетный повербанк можно собрать из основе аккумуляторов, которые достаются из так называемых электронных сигарет-"одноразок". Еще для этого нужна будет особая плата с разъемами для подключения как минимум двух гаджетов и одним разъемом для самого повербанк (то есть ‒ кнопку включения/выключения, дисплей либо светодиод, который используется как фонарик). Такую плату можно приобрести в любом магазине электроники либо в интернет-магазине. В среднем она стоит от 100 до 165 гривен.

Далее, скрепливать батареи вполне можно с использованием изоленты, клейкой ленты (ака скочта), либо используя специальный термоклей.

Затем все медные провода, которые аккуратно предварительно нужно очистить от изоляции, нужно быстро припаять, точно соединив каждый "плюс" и каждый "минус". Далее ‒ заклеивать провода можно в каком угодно порядке — либо в линию, либо зигзагом и так далее. Но при процессе пайки нужно быть очень осторожным ‒ поскольку литий-ионные аккумуляторы вообще склонны к перегреву и задымливанию. Если же вы занимаетесь пайкой редко либо вообще никогда этим не занимались, то лучше всего обратиться за помощью к специалисту-электрику.

Простой повербанк своими руками

Также вполне можно отказаться от метода пайки и использовать для изготовления повербанка никелевую ленту и магниты. Нужно будет как минимум два куска ленты и вдвое больше магнитов, чем аккумуляторов. Дело в том, что никелевые ленты нужно будет прикреплять к обоим полюсам батарей. К лентам заранее нужно будет припаивать два кусочка проводов с изоляцией — красный к той ленте, которая скрепляет "минусы", а черный — к ленте, скрепляющей "плюсы". Ну и для большей надежности никелевые ленты сверху нужно плотно прикрепить изолентой. Далее ‒ разноцветные провода нужно припаять к плате в нужных местах, обозначенных "BAT -" и "BAT +".

Аккумулятор

После всех манипуляций нужно подключить любой гаджет к новосделанному повербанку ‒ для того, чтобы проверить его работу. На дисплее (если такой есть) будет отображаться информация о том, что устройства поключены. Вы сможете увидеть обозначение 1 А (ампер), или 2 А. После нужно протестировать, как будет заряжаться сам повербанк. USB-провод подключите к маленькому разъему посередине, подсоединить к вилке и вставить ее в розетку. На экране появится обозначение "in", то есть аккумуляторы заряжаются.

К слову, нужно говорить, что батареи из-под электронных сигарет заряжаются довольно долго, но и очень долго держат заряд (так что тут гораздо больше плюсов, чем минусов).

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