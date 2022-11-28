Как выращивать лук на подоконнике без земли круглый год

Как вырастить лук на подоконнике / Фото скриншот, ua.depositphotos.com

Даже если у вас нет дачного участка, это совсем не значит, что вы не можете наслаждаться домашней зеленью. Ведь вырастить ее можно просто на подоконнике. Ранее Главред писал, как вырастить зелень без земли, а теперь разберемся, как правильно вырастить зеленый лук на подоконнике.

Стоит учитывать, что чем больше луковица – тем более щедрым будет урожай, но дожидаться его придется дольше. Поэтому лучше взять крепкую луковицу среднего размера, которая уже начала прорастать.

Луковицу нужно подготовить к проращиванию. Для этого промойте ее под теплой водой и снимите верхний слой шелухи.

Если ростков еще нет, то срежьте с луковицы верхушку - это поможет ей проснуться и выпустить зеленые "перышки".

Как вырастить лук в воде

Самый простой способ - это вырастить лук на подоконнике в воде. Вам понадобятся стаканы или маленькие баночки. Луковицу нужно разместить так, чтобы в воде находились только корни растения, а не вся луковица целиком.

Если луковица проваливается, оденьте на банку крышку или кружок из картона с прорезанным отверстием подходящего диаметра.

Вместо банок можно использовать широкую миску либо пластиковый контейнер, на треть залитый водой. Луковицы нужно поставить вплотную друг к другу, чтобы при прорастании они не заваливались набок, а перья не ломались.

Зеленый лук можно вырастить в контейнере / скриншот

Как выращивать лук в пакетах

Зеленый лук можно проращивать в прозрачных целлофановых пакетах, вставив один в другой. В качестве субстрата отлично подойдут опилки, бумажные салфетки, туалетная бумага и любая другая влагоемкая целлюлоза, которая будет удерживать влагу.

Перед посадкой опилки нужно замочить. Завязывать пакеты не нужно, иначе под полиэтиленом могут развиться грибковые инфекции.

Поливать субстрат нужно умеренно и если он подсох, плавать в воде наполнитель не должен.

Как выращивать лук в пакетах / скриншот

Сколько времени растет лук на перо

Вода для проращивания лука подойдет обычная водопроводная, но ее необходимо отстаивать перед тем, как добавлять в контейнер. Чтобы вода не загнивала, ее нужно регулярно менять.

Отметим, лук очень любит свет, но не любит тепло, поэтому не стоит держать его рядом с кухонной плитой или батареей.

Когда луковицы пустят корни, их можно пересадить в цветочный горшок или ящик с землей, чтобы получить еще больше урожая.

Первые зеленые перышки лука появляются довольно быстро. Через 10 дней их можно понемногу добавлять в суп или на бутерброд, а через 2-3 недели – срезать пучками и готовить салат. Отрывать зелень лучше по краям, не трогая центральные перышки.

Смотрите видео - Как вырастить зеленый лук на подоконнике без земли зимой:

Ранее Главред писал, чем подкормить декабрист в домашних условиях.

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