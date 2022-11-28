УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как выращивать лук на подоконнике без земли круглый год

28 ноября 2022, 22:37

Если у вас нет дачного участка - не беда. Мини-огород можно устроить на подоконнике и выращивать там ароматную зелень. Как правильно вырастить зеленый лук?

Как вырастить лук на подоконнике
Как вырастить лук на подоконнике / Фото скриншот, ua.depositphotos.com

Даже если у вас нет дачного участка, это совсем не значит, что вы не можете наслаждаться домашней зеленью. Ведь вырастить ее можно просто на подоконнике. Ранее Главред писал, как вырастить зелень без земли, а теперь разберемся, как правильно вырастить зеленый лук на подоконнике.

Стоит учитывать, что чем больше луковица – тем более щедрым будет урожай, но дожидаться его придется дольше. Поэтому лучше взять крепкую луковицу среднего размера, которая уже начала прорастать.

Луковицу нужно подготовить к проращиванию. Для этого промойте ее под теплой водой и снимите верхний слой шелухи.

Если ростков еще нет, то срежьте с луковицы верхушку - это поможет ей проснуться и выпустить зеленые "перышки".

Как вырастить лук в воде

Самый простой способ - это вырастить лук на подоконнике в воде. Вам понадобятся стаканы или маленькие баночки. Луковицу нужно разместить так, чтобы в воде находились только корни растения, а не вся луковица целиком.

Если луковица проваливается, оденьте на банку крышку или кружок из картона с прорезанным отверстием подходящего диаметра.

Вместо банок можно использовать широкую миску либо пластиковый контейнер, на треть залитый водой. Луковицы нужно поставить вплотную друг к другу, чтобы при прорастании они не заваливались набок, а перья не ломались.

Зеленый лук можно вырастить в конейнере
Зеленый лук можно вырастить в контейнере / скриншот

Как выращивать лук в пакетах

Зеленый лук можно проращивать в прозрачных целлофановых пакетах, вставив один в другой. В качестве субстрата отлично подойдут опилки, бумажные салфетки, туалетная бумага и любая другая влагоемкая целлюлоза, которая будет удерживать влагу.

Перед посадкой опилки нужно замочить. Завязывать пакеты не нужно, иначе под полиэтиленом могут развиться грибковые инфекции.

Поливать субстрат нужно умеренно и если он подсох, плавать в воде наполнитель не должен.

Как выращивать лук в пакетах
Как выращивать лук в пакетах / скриншот

Сколько времени растет лук на перо

Вода для проращивания лука подойдет обычная водопроводная, но ее необходимо отстаивать перед тем, как добавлять в контейнер. Чтобы вода не загнивала, ее нужно регулярно менять.

Отметим, лук очень любит свет, но не любит тепло, поэтому не стоит держать его рядом с кухонной плитой или батареей.

Когда луковицы пустят корни, их можно пересадить в цветочный горшок или ящик с землей, чтобы получить еще больше урожая.

Первые зеленые перышки лука появляются довольно быстро. Через 10 дней их можно понемногу добавлять в суп или на бутерброд, а через 2-3 недели – срезать пучками и готовить салат. Отрывать зелень лучше по краям, не трогая центральные перышки.

Смотрите видео - Как вырастить зеленый лук на подоконнике без земли зимой:

Ранее Главред писал, чем подкормить декабрист в домашних условиях.

Вам также может быть интересно:

лук лайфхак зелень интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:56

В Украине назвали всего 2 вещи, которые необходимые для восстановления энергосистемы

22:37

Как выращивать лук на подоконнике без земли круглый годВидео

22:29

"Путин отдал приказ": эксперт назвал направление, где будут наступать оккупантыВидео

22:27

"Бал во время чумы": Димопулос похвасталась дорогущей вечеринкой и "отхватила" от фолловеровВидео

22:07

В Польше рассказали о "планах" присоединить западную УкраинуВидео

Реклама
21:49

Байден не дает Украине оружие победы: что сдерживает американцев?мнение

21:45

В сети показали неизданное фото беременной Жанны Фриске

21:43

Медведев изрыгнул желчь на слова Подоляка о Крыме через полгода: в ОП достойно ответилиВидео

21:40

Легенда советского кино загремела в психушку

21:32

18-летняя дочь Константина Меладзе раскрыла свой диагноз и заткнула рот хейтерамВидео

21:28

"Вероятность - 90%": украинцев предупредили о новом масштабном ракетном ударе 29 ноябряВидео

21:22

"Фэйс весь обколотый ботоксом": как сейчас выглядит 66-летний Шифрин

21:14

"Вхожу спокойно - как ВСУ вошли в Херсон": Никитюк начитала успокаивающую мантру для украинцевВидео

21:08

Миф или реальность: зачем многие люди кладут батарейки в морозилку

20:40

Неделя будет очень неприятной: астролог назвал самые опасные даты и регионы УкраиныВидео

20:38

Счастливчиков всего три: какие знаки Зодиака получат шанс разбогатеть до конца годаВидео

20:30

Гороскоп на завтра 29 ноября: Овны проявят креативность, а Козероги воплотят мечты

20:13

Красное на дне бокала: как связаны группа крови и тяга к алкоголюВидео

19:52

"Ракеты дальностью 800 км": Данилов назвал эффективное решение украинского энергокризисаВидео

19:41

На Западе боятся, что возвращение Крыма обернется применением РФ ядерного оружия - The EconomistВидео

Реклама
19:19

Ксения Мишина подогрела слухи о новом романе

19:15

Почему нельзя носить деньги в кармане или как притянуть к себе бедность

19:14

"РФ к такой войне не готовилась": на фронте назревает перелом – ГрабскийВидео

19:00

Женский гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022: Тельцам – лечение, а Рыбам – духовность

18:58

Даша Кацурина рассказала фанатам, как проводит время с ДантесомВидео

18:52

"Он изнасиловал собственную страну": подготовка к трибуналу над Путиным уже началась – ПодолякВидео

18:38

Невестка Марченко показала внука-копию предателя Медведчука

18:36

Большой рейд по церквям МП: СБУ нашла пропаганду о том, что "Украины не существует"ФотоВидео

18:25

Владимир Остапчук решился на признание после слухов о разводе: "Я считаю, пришло время"

18:22

Роскошные новогодние игрушки своими руками: 5 простых идей с отличным результатом

18:13

На Украину обрушится ледяной шторм: синоптики назвали даты снежного АрмагеддонаВидео

17:52

Осколок прошел сквозь сердце: на Николаевщине погиб 22-летний пулеметчик, который прикрыл собой побратимаВидео

17:48

Приметы на 29 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечьВидео

17:05

Россия готовит новую ракетную атаку: Зеленский срочно созвал заседание СтавкиВидео

17:04

"Снова одна, снова в последний раз": Каменских поделилась новостью

17:01

Успехи Украины на фронте могут стать проблемой для США – WPВидео

16:33

Вой на болотах и ракетный удар по Лавре: эксперт предрек реакцию России на запрет УПЦ МПВидео

16:10

Депутат "Единой России" во время заседания перепутал микрофон с микроскопомВидео

16:05

Алеся Бацман и Дмитрий Гордон показали, как греются обществом друг друга

15:47

"Такой фильм испохабили, клоуны": в сети высмеяли Иронию судьбы с Киркоровым и Бузовой

Реклама
15:46

"Российский суп": Мила Куинс попала в скандал из-за борща

15:42

Продюсеры выбрали главного претендента на роль нового Джеймса Бонда - СМИВидео

15:27

Свет будут включать на 2-3 часа: в ДТЭК рассказали о серьезных проблемах в КиевеВидео

15:16

Лады закончились: матерям погибших оккупантов выдали циничные подарки

15:07

Игра на руку Кремлю: Армению делают жертвой конфликта в Карабахе, чтобы отвлечь мир от войны в Украине

15:03

"Через 6 месяцев я поеду в Ялту": у Зеленского сделали громкое заявление об освобождении КрымаВидео

14:47

Данилов рассказал, какие есть тайные составляющие рецепта украинской победыВидео

14:43

Россия может начать масштабную ракетную атаку в любой момент: в МВД предупредили украинцевВидео

14:42

Солистку группы Kazka раскритиковали за неудачный эксперимент с внешностью

14:32

А Влад знает: Тодоренко анонсировала третьего ребенка

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять