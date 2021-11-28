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Как выглядит COVID-штамм Омикрон: появилось первое фото

28 ноября 2021, 13:47

У нового штамма есть еще много дельта-мутаций (43), сосредоточенных в области, которая взаимодействует с клетками человека.

коронавирус
Новый штамм оронавируса / Фото Reuters

Исследователи из Италии показали первое фото нового штамма Омикрон, который считается самым опасным из-за наибольшего количества мутаций.

Как сообщает телеканал Аnsa, на фотографии показана структура S-белка спайка варианта Омикрон справа и варианта Дельта слева по сравнению с исходным спайком SARS CoV-2.

У нового штамма есть еще много дельта-мутаций (43), сосредоточенных в области, которая взаимодействует с клетками человека. Отметим, что у штамма Дельта их 18.

Новый штамм коронавируса Омикрон

  • красными точками обозначены области с очень высокой изменчивостью,
  • оранжевыми - с высокой изменчивостью,
  • желтыми - со средней изменчивостью,
  • зелеными - с низкой изменчивостью и небесными - с низкой изменчивостью.

"Серая область - это та область, которая не меняется. Это не означает автоматически, что эти варианты более опасны, просто вирус адаптировался к человеческому виду, создав другой вариант", - отмечают исследователи.

Что известно о новом штамме коронавируса Омикрон

Первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября в Южной Африке. Вирус быстро распространился в наиболее густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг.

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Случаи заражения этим штаммом зафиксированы в Ботсване, ЮАР и Гонконге, а также у путешественников, прибывших в Израиль, Бельгию, Германию, Италию и Великобританию.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собрала экстренное заседание, в рамках которого оценила новый варианта коронавируса, впервые выявленный в Южной Африке и Ботсване. Эксперты назвали его "вызывающим беспокойство" из-за того, что этот штамм, вероятно, легче передается, чем Дельта. ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 под названием "Омикрон".

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери предупредил об опасности нового варианта коронавируса, получивший название "Омикрон". Он предположил, что этот штамм может быть таким же опасным, как вирус Эбола.

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