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Как выглядеть ухоженной без макияжа: 10 простых советов

17 ноября 2022, 07:05

Если придерживаться основных правил и не игнорировать проблемы со здоровьем, то косметика будет не нужна для красивого вида вашего лица.

Красота, лицо, кожа, уход за кожей лица
Как выглядеть ухоженной без макияжа/ ua.depositphotos.com

Часто мы возлагаем на макияж слишком много надежд, надеясь, что слой косметики скроет и бессонные ночи, и хроническую усталость из-за больших нагрузок на работе, и постоянные стрессы. Всё это непременно отображается на нашем лице. Поэтому в первую очередь стоит не надеяться на косметику, а пересмотреть ваш образ жизни. И через некоторое время вы увидите, насколько красивее будет выглядеть ваше лицо даже без макияжа.

Но кроме правильного графика и достаточного количества отдыха и сна (а это действительно важно!) есть также ряд правил, соблюдение которых поможет вам выглядеть ухоженной без макияжа.

Стоит лишь попробовать сделать хотя бы несколько из этих правил своими полезными привычками, и уже за короткий промежуток времени вы просто себя не узнаете – лицо будет сиять, и от косметики можно будет практически отказаться.

1. Подбирать одежду правильного оттенка

От выбора одежды очень сильно зависит, как будет выглядеть ваш образ в целом. Но цвет одежды еще и оттеняет ваше лицо. Нужно разобраться, какие оттенки подходят именно вам в зависимости от тона кожи, цвета волос и глаз, и отдавать предпочтение именно этим оттенкам. Правильно подобранная одежда будет помогать вам выглядеть свежее.

2. Следить за прической

Трудно выглядеть привлекательно, когда на голове "бардак". Неухоженные волосы очень сильно бросаются в глаза. Поэтому стоит постоянно следить за своей прической. Регулярно подрезайте кончики секущихся волос, не позволяйте себе выходить куда-то с непомытой головой и следите за тем, чтобы волосы не электризовались и не пушились.

А еще можно подобрать себе прическу, которая будет подходить к вашему типу лица и будет экономить время на укладке волос.

3. Сделать брови

Брови должны быть такой формы, которая подойдет к вашему овалу лица и разрезу глаз. Накрашенные краской брови правильной формы будут выгодно подчеркивать ваше лицо, и вам не придется постоянно подкрашивать их карандашом.

4. Ухаживать за кожей

Ухоженная чистая кожа позволит выглядеть привлекательно и без макияжа. Стоит лишь подобрать специальное очищающее средство, которое подойдет именно вам, и умываться с ним каждое утро и каждый вечер. После этого наносить на кожу крем или лосьон.

Для красоты кожи можно также делать маски на основе белой глины – это очистит поры.

5. Решать конкретные проблемы

Если есть какие-то конкретные проблемы с кожей, нужно решать их, а не маскировать. С такими проблемами лучше обратиться к специалистам – дерматологу или косметологу.

6. Пользоваться солнцезащитным кремом

Чтобы кожа выглядела привлекательной, нужно защищать ее от ультрафиолетового излучения.

7. Ухаживать за губами

Нужно постоянно их увлажнять и пользоваться скрабами для губ, которые помогут избавиться от шелушения.

8. Пить достаточно воды

Вода – очень важная составляющая для нашей красоты. Невозможно сохранять красоту кожи без употребления достаточного количества жидкости. Без нее даже дорогие увлажняющие кремы не помогут.

9. Правильно питаться

Всё, что мы едим, так или иначе отображается на нашей коже. Чтобы выглядеть здоровыми, стоит получать достаточное количество витаминов и питательных веществ. А вот употребление вредной пищи стоит ограничить, ведь это также скажется на коже.

10. Спать достаточное количество времени

Важность сна как для нашего здоровья, так и для красоты невозможно отрицать. Поэтому следите за тем, чтобы спать достаточное количество времени.

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