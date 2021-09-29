Как выглядеть дорого женщине: простые советы, которые творят чудеса

Классическая верхняя одежда выглядит дорого / Instagram

Все-таки для многих женщин важно то, что о них думают другие. Они могут жить в очень скромных условиях и кушать простую еду, но они готовы пойти на многое ради того, чтобы выглядеть дорого. Нравится вам это или нет, но мысли современных девушек и женщин очень часто крутятся вокруг одного вопроса: "Как выглядеть богато?".

Произвести впечатление, сразить наповал и доказать всем, что ты уверенно шагаешь в ногу с модой – немного эгоистичная, но при этом честная жизненная цель.

Конечно, на этой дистанции длительное время удержаться удается не всем, тем не менее, умение сочетать вещи так, чтобы со стороны казалось, будто вы самодостаточная и финансово независимая личность, по жизни пригодится вам не раз.

Да, в современных реалиях все еще встречают по одёжке и внешнему виду.

Поэтому если хотите быстро и без особых усилий обновить свой образ, при этом не потратить на эти перевоплощения все деньги мира, то спешим вас успокоить: проблем нет.

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Мы сегодня расскажем вам о простых способах сделать ваш стиль немного дороже, и при этом не потратить все свои сбережения.

Эти маленькие хитрости помогут вам всегда выглядеть на миллион долларов.

Как выглядеть дорого 2021

Классическая верхняя одежда выглядит дорого

Ничто так не вытягивает образ, как классические плащи или пальто. В сезоне осень-зима 2021 2022 старайтесь не гнаться за модными вещами. Если хотите внешне выглядеть богато, тогда ориентируйтесь на лаконичные силуэты, проверенные временем.

Пропаренные вещи выглядят дорого

Если вы задумываетесь о том, как выглядеть дорого и со вкусом, то должны были заметить, что богатые люди необязательно усыпаны золотом. Выглядеть роскошно можно и в белой рубашке или футболке.

Читайте такжеВещи, которые нужно выбросить из своего гардероба уже сегодня Но есть один важный нюанс – эти вещи должны быть выглажены на 150%. Более того, это правило работает и в отношении другой одежды. И наоборот – даже самое дорогое платье или потрясающая блузка будут выглядеть дешево, если они будут мятыми.

Можно выглядеть дорого в белой рубашке / Instagram

Не гонитесь за количеством, ведь важно качество

Одежда хорошего качества имеет преимущество, когда речь идет о роскоши. Кашемир, шелк и кожа – это как раз те материалы, которые позволяют выглядеть дорого внешне.

Темные джинсы визуально выглядят дорого

Если любите удобную одежду, а джинсы – ваша слабость, то знайте, что темные модели всегда выглядят эффектнее, чем светлые, а также модные варианты с разрезами и всяческими украшениями.

Темные джинсы визуально выглядят дорого / Instagram

Подбирайте одежду тон в тон - это выглядит дорого

Еще один ответ на вопрос о том, как выглядеть богато девушке, кроется в расцветке одежды. Проще говоря, все, что вам нужно - это подбирать вещи тон в тон. Если вам нравится какой-то цвет, то покупайте другие вещи похожих оттенков – это беспроигрышный вариант, который добавляет образу шика.

Хорошая сумка и туфли позволяют выглядеть богато

Не важно, во что вы одеты – джинсы с футболкой, костюм или платье. Но образ будет "хромать" до тех пор, пока вы не завершите его аксессуарами. Запомните: качественная обувь и хорошая сумка могут быстро поднять ваш стиль на новый уровень.

Хорошая сумка позволяет выглядеть богато / Instagram

Многослойный образ всегда выглядит дорого

В сезоне осень-зима 2021 2022 у всех есть отличная возможность выглядеть дорого. Для этого нужно всего лишь одеваться слоями. Например, берете рубашку, пиджак, пальто. Смешивая различные материалы и оттенки, вы получаете захватывающий и без преувеличения дорогой вид.

Читайте такжеВещи, которым не место в шкафу женщин после 40 летРанее сообщалось о том, как с помощью одежды выглядеть стройнее. В частности, если хотите казаться стройнее, то старайтесь выбирать одежду одного цвета! Если все же хотите разнообразия и контрастов, и перспектива носить верх и низ одного цвета вас не привлекает, то поддерживайте хотя бы одну тональность.