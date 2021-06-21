Как с помощью одежды выглядеть стройнее: пять простых правил, которые творят чудеса

Одежда в вертикальную полоску всегда стройнит / Instagram

Современная мода лояльна к экспериментам, поэтому сегодня смело можно сочетать несочетаемое. Во многом это и определяет стиль многих женщин. При этом важно избегать в одежде "дуэтов", которые дико полнят.

Наверное, сложно найти тех, кто не хотел бы выглядеть стройно. Другое дело, что не все к этому фанатически стремятся. Или просто пока еще не знают, как сделать так, чтобы визуально казаться стройнее.

Конечно, ошибаются все. Хорошо, если рядом есть человек, который аккуратно подскажет, что ваше новое платье или образ в целом визуально добавляет вам лишние килограммы.

Бывает и так, что женщины даже не догадываются о том, какую медвежью услугу делает им одежда. В данном случае, знание – сила, и если прислушаетесь к нашим рекомендациям, то всегда будете выглядеть стройно!

Монохром

Если хотите казаться стройнее, то старайтесь выбирать одежду одного цвета! Если все же хотите разнообразия и контрастов, и перспектива носить верх и низ одного цвета вас не привлекает, то поддерживайте хотя бы одну тональность, то есть выбирайте цвета в одежде, которые гармоничны и максимально похожи друг на друга.

Однотонный верх и низ стройнит / Instagram

Вертикальные линии

Одним из самых простых и самых известных стилистических приемов для вытягивания роста и уменьшения объема фигуры является использование вертикальных линий в одежде! Это может быть как вертикальный принт на платьях, юбках, пиджаках, так и стрелки или полоски на брюках. Кроме того, отлично стройнят пуговицы на блузке или рубашке!

Одежда в вертикальную полоску стройнит / Instagram

Брюки и юбки макси

Выбирайте длинные брюки в пол, или брюки со стрелками! Но помните, что они должны максимально закрывать обувь. Идеальным вариантом будут брюки-клеш, палаццо, брюки или джинсы свободного и удлиненного кроя.

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Что касается длинных юбок, то для получения нужного эффекта их следует носить только с обувью на каблуках. Никаких лодочек, балеток и сандалий на плоском ходу, иначе все будет работать наоборот.

Брюки клеш стройнят / Instagram

Обувь на каблуке или платформе

Этот тот случай, когда красота требует жертв. Вы должны для себя решить, что для вас важнее: комфорт или стройность! Вполне очевидно, что обувь на каблуке или на высокой платформе визуально делает фигуру стройнее. Правда, крайне важно, чтобы цвет обуви и колготок или брюк не были контрастными, а максимально совпадали: тогда вам точно гарантирован эффект ног "от ушей".

Читайте такжеЧто старит женщину: "ловушки" в макияже и прическах, которых нужно избегатьОтлично для этого подходит обувь нюдового оттенка. Хотя и тут есть подводные камни: важно, чтобы оттенок обуви совпадал с цветом кожи или колготок, которые вы планируете носить.

Обувь на каблуке стройнит / Instagram

Высокая талия

Обходите десятой дорогой юбки, брюки или джинсы с заниженной линией талии. Если перед вами цель – выглядеть стройно, то всегда ориентируйтесь на модели с завышенной талией.

Высокая талия стройнит / Instagram

Уже несколько лет подряд высокая линия талии в тренде, и не в последнюю очередь благодаря этому удивительному свойству: она отлично стройнит!