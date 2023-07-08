Как варить молодую картошку: простейший трюк, который сделает овощ неотразимым

Лето ‒ это пора молодой картошки. Главред решил ответить на вопрос: "Чем молодой картофель отличается от обычного?" и на прочие вопросы по поводу овоща.

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В молодой картошке содержится большое количество витамина С/ коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и instagram.com/eat_savory/

Что может быть лучше, чем сидя в тени в жаркий день, сидеть и уплетать за обе щеки вкуснейшую молодую картошечку, верно? Ниже мы расскажем все, что нужно знать об этом овоще.

Нужно ли чистить молодой картофель

Молодой картофель, в зависимости от сорта, появляется уже с конца весны и может радовать в течение первой половины лета. Причем даже диетологи, которые избегают тяжелого картофеля в диетах, соглашаются с тем, что молодые овощи принесут только пользу и никак не отразятся на фигуре.

Отличить молодую картошку от старой довольно просто ‒ у нее нежная тонкая полупрозрачная кожура. Если надавить ее пальцем, она легко отстает – то есть чистить ее не обязательно.

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Зачем нужно есть молодую картошку

В таком овоще содержится большое количество витамина С, витамина группы В, а также калия, фосфора и железа. Калий крайне важен для работы сердца, снимает отеки и выводит лишнюю воду из организма.

Далее ‒ молодая картошка способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта, стимулирует работу головного мозга, нормализует обмен веществ и повышает настроение.

Поскольку большинство полезных веществ находится под кожурой молодого картофеля, то, счищая его, человек сильно уменьшает пользу этого продукта. То есть варить молодой картофель в мундире ‒ самый оптимальный вариант.

Ну и не следует забывать, что старая жареная картошка крайне калорийна и тяжела для переваривания. Калорийность же молодой картошки на треть меньше, чем у нее – в 100 граммах молодого картофеля всего 90 калорий.

Молодой картофель, как правило, отваривают / фото ua.depositphotos.com и instagram.com/ira_belaja

Как варить молодую картошку

Мелкий молодой картофель хорошо готовить целиком на пару. Еще раз упомянем о том, что у молодого картофеля нежная и тонкая кожица, которую обычно не чистят, а соскабливают острым ножом. Есть еще и другой способ ‒ в пакет нужно насыпать крупную соль, положить туда несколько (не более 10 штук) вымытых картофелин и тщательно протереть. Затем промыть клубни под струей холодной воды. Поскольку кожура легко окрашивает в светло-коричневый цвет кожу на руках, то защитить их можно, предварительно смазав руки перед чисткой лимонным соком либо уксусом.

Молодой картофель, как правило, отваривают и добавляют в него масло, чеснок и зелень (либо запекают в духовке с мясом и овощами). Ни в коем случае картофель не жарят и не готовят из него пюре. Сколько по времени нужно варить молодую картошку. Тут все просто: мелкие клубни нужно варить – 12-15 минут. Средние клубни – примерно 15-20 минут. Крупная картошка варится около 25 минут.

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