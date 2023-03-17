УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как пожарить идеальную картошку с хрустящей корочкой: безумные фокусы, которые вызовут аплодисменты

17 марта 2023, 02:35
Главред отвечает на часто задаваемые вопросы, которые могут возникнуть при приготовлении жареного картофеля.
жаренная картошка
Как пожарить картошку хрустящей? / unsplash.com

Пожалуй, нет таких людей, которые не любят полакомиться жареной картошечкой с ароматной и хрустящей корочкой. Вариантов приготовления жареного картофеля есть очень много. Кто-то перед обжариванием сначала варит картошку, а кто-то долго вымачивает. Главная задача каждого повара – пожарить картошку так, чтобы она была целенькой и не превратилась в кашу. Сегодня Главред ответит на все часто задаваемые вопросы, которые могут возникнуть во время приготовления жареного картофеля.

Какой картофель лучше всего подходит для жарки?

Вкус готового блюда напрямую зависит от сорта картофеля, который обжаривается. Главное условие – чтобы у картофеля было низкое или среднее содержание крахмала. Поэтому, покупая на рынке или выращивая на собственном огороде, нужно отдавать предпочтение таким сортам картофеля: "Невский", "Жуковский", "Лидер", "Синеглазка", "Лазурит" и тому подобное.

Как лучше нарезать картофель для жарки?

Картофель для жарки лучше нарезать небольшими кусочками, чтобы он равномерно прожарился. В соответствии с собственными предпочтениями можете нарезать картофель соломкой, небольшими брусочками, дольками или кубиками.

видео дня

Нужно ли вымачивать картофель перед жаркой?

Чтобы во время жарки картофель не развалился, его нужно вымачивать. Поэтому, после того как вы нарезали картофель, пересыпьте его в глубокую емкость и залейте водой. Лучше всего, чтобы картофель вымачивался в течение 30 минут. За это время весь лишний крахмал выйдет на поверхность, а картошечка в процессе жарки не превратится в кашу. Если же у вас нет времени на то, чтобы вымочить картошку, то можете ее просто хорошенько промыть после нарезки.

Зачем сушить картофель перед жаркой?

После того, как вы вымочили или хорошенько промыли картофель, его нужно тщательно высушить. Если этого не сделать, то жареный картофель превратится в кашу. Лучше всего сушить картофель бумажными полотенцами. Просто положите бумажное полотенце в два слоя и выложите на него картофель. Сверху также промокните бумажным полотенцем. Теперь ваша картошка полностью сухая и готова к обжарке.

Сколько масла нужно для жареного картофеля?

Одно из главных правил при обжарке картофеля – масла должно быть не очень много и не очень мало. На один килограмм картофеля нужно взять 100 мл масла. Если вы хотите получить невероятно вкусную картошечку, то стоит воспользоваться замечательным трюком. Налейте в сковороду 50 мл рафинированного подсолнечного масла и добавьте 50 гр сливочного масла. Когда масло разогрелось, можете засыпать картофель на сковороду.

Как часто нужно перемешивать картофель?

После того, как вы отправили картошку жарить, ее не нужно сразу же перемешивать. Дайте ей прожариться в течение 3 минут. После этого перемешайте картофель. Обратите внимание, что картофель не нужно часто перемешивать, потому что он может развалиться. В идеале, на протяжении всего процесса обжарки картофель нужно перемешать всего 3-4 раза.

Нужно ли накрывать картофель крышкой?

Некоторые хозяйки и хозяева во время обжаривания картофеля совершают огромную ошибку – накрывают его крышкой. Этого делать не стоит, ведь картофель опять же развалится и будет выглядеть вареным, а не жареным. Вы можете накрыть картофель крышкой только в конце жарки, чтобы убедиться, что он хорошо прожарен внутри.

Когда солить картофель во время жарки?

Картофель ни в коем случае нельзя солить в начале жарки, поскольку после приготовления он получится мягким и не будет иметь хрустящей корочки. Поэтому, чтобы картошечка была идеальной и хрустящей, ее нужно солить за 5-7 минут до готовности.

Смотрите видео ТСН – Руслан Сеничкин поделился рецептом вкуснейшей жареной картошки

Вас может заинтересовать:

картофель лайфхак интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:35

Как пожарить идеальную картошку с хрустящей корочкой: безумные фокусы, которые вызовут аплодисменты

02:05

Военный эксперт пояснил, почему ситуация в Бахмуте может перемениться в пользу ВСУВидео

01:27

Война с Россией была неизбежна: Вятрович объяснил, почему она не началась в 1991 годуВидео

00:51

Простейший и очень легкий салат на Пасху 2023: в 10 раз вкуснее знаменитого Винегрета - рецептВидео

00:51

Почему 17 марта нельзя красить губы: приметы и что нельзя делатьВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

00:31

"Её жизнь очень ограничена": Путин спрятал внебрачную дочь Луизу после полномасштабного вторжения

16 марта, четверг
23:50

"Мы отвоевываем свое": Жданов рассказал, как ВСУ с 500 танками будут выгонять оккупантов из УкраиныВидео

23:18

"Одно из самых страшных преступлений": Зеленский заявил, что РФ ответит за террор в МариуполеВидео

23:07

Смерти Путина недостаточно для окончания войны - ВятровичВидео

Реклама
22:59

ООН умерла, наказывать россиян за геноцид украинского народа придется самой Украинемнение

22:47

Почему 18 марта нельзя разбивать куриные яйца ножом: приметы и что нельзя делатьВидео

22:27

Плясала в Москве, пока Украину бомбили: Гордон раскрыл правду про Ани ЛоракВидео

22:25

"На самом деле Путина уже нет": Вятрович оценил, жив ли еще российский диктаторВидео

21:41

"Выход на границы 1991 года ничего не изменит": Вятрович о необходимости войны на территории РФВидео

21:32

Очень важный шаг: что известно о возможных переговорах Зеленского и главы КитаяВидео

21:14

Си Цзиньпин отказал Путину во въезде в Пекинмнение

21:11

"Боже, что за кровавый след?!": Лолита удивила россиян новой выходкойВидео

21:11

"Я никого в живых не оставлю": оккупант рассказал, как на видео снимал убийство безоружных бойцов ВСУВидео

21:08

Передача Украине польских МиГ-29: в Белом доме четко ответили, изменят ли мнение относительно F-16Видео

20:32

Зачем на бачке унитаза две кнопки и почему такой механизм сильно экономит деньгиВидео

Реклама
20:19

"Хотят сделать войну более кровавой": президент Литвы разнес Китай и Россию из-за УкраиныВидео

20:08

Историк рассказал, как украинцев на протяжении сотни лет расстреливали в ответ на "Слава Украине"Видео

20:06

"Я заблудшая овца": путинистка Бледанс резко прекратила общение с экс-мужем украинцем

20:05

Украина победила в конкурсе национальных костюмов "Мисс Вселенная"Видео

19:55

Гайдай сделал заявление про новую должность посла в КазахстанеВидео

19:43

Так как правильно: Екатерина Репяхова раскрыла настоящую фамилию Виктора Павлика

19:40

В Ассоциации городов Украины наглядно объяснили вред от законопроекта 5655

19:20

Россияне загнали себя в ловушку Бахмутамнение

19:10

Вступление Украины в ЕС: сотни европейских лидеров требуют начать переговоры в июне 2023 годаВидео

18:49

Министр обороны Польши удивил прогнозом относительно сроков окончания войны в УкраинеВидео

18:14

Звезда Голубой лагуны пережила изнасилование: "Я не боролась. Драться было нельзя"Видео

18:13

"Едят репу вместо помидоров": Путину привиделся голод на ЗападеВидео

18:08

"Доказательств геноцида украинцев нет": в ООН оскандалились заявлениемВидео

17:48

Можно ли отдавать детские вещи: как избавиться от старой одежды и не навлечь беду

17:44

ВСУ за сутки стерли с лица Земли сотни оккупантов под Бахмутом: какая обстановка на фронте сейчасВидео

17:37

В честь "Да Винчи": ВСУ успешно атаковали позиции оккупантов под Авдеевкой, у россиян бешеные потериВидео

17:34

Что будет, если не менять носки: тяжелые последствия для организмаВидео

17:34

Отправились на передовую: танки AMX-10 RC уже в УкраинеВидео

17:22

"Я девочка-припевочка": Путин эпично опозорился перед российскими олигархамиВидео

17:04

"Вас здесь больше не будет": как Пугачеву и Галкина выживали из РоссииВидео

Реклама
17:00

ВСУ уничтожили большой склад боеприпасов РФ под Мариуполем: оккупанты подняли в воздух авиациюВидео

16:53

"Провальный год для Путина": Россия просто сломала зубы об Украину - ВятровичВидео

16:34

Невестка Виктора Ющенко показала крупным планом лицо с морщинами

16:33

Несчастны вместе: три пары самых несовместимых знаков зодиакаВидео

16:25

Признал "новые границы РФ": сирийский диктатор Асад сделал скандальное заявление

16:24

В Украину неожиданно ворвется мороз: синоптик рассказала, где ждать настоящую зиму в мартеВидео

16:18

"Лучше всего - демонтировать": Вятрович объяснил, почему нужно убрать Родину-мать в КиевеВидео

16:11

ПВО сбивает не все ракеты: РФ использует уловки во время воздушных атак - ИгнатВидео

15:58

Как долго кошки помнят людей: что принесет разлука с любимцем

15:31

Вятрович пояснил, помогут ли россияне ускорить развал России как империиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять