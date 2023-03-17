Как пожарить идеальную картошку с хрустящей корочкой: безумные фокусы, которые вызовут аплодисменты

Главред отвечает на часто задаваемые вопросы, которые могут возникнуть при приготовлении жареного картофеля.

Как пожарить картошку хрустящей? / unsplash.com

Пожалуй, нет таких людей, которые не любят полакомиться жареной картошечкой с ароматной и хрустящей корочкой. Вариантов приготовления жареного картофеля есть очень много. Кто-то перед обжариванием сначала варит картошку, а кто-то долго вымачивает. Главная задача каждого повара – пожарить картошку так, чтобы она была целенькой и не превратилась в кашу. Сегодня Главред ответит на все часто задаваемые вопросы, которые могут возникнуть во время приготовления жареного картофеля.

Какой картофель лучше всего подходит для жарки?

Вкус готового блюда напрямую зависит от сорта картофеля, который обжаривается. Главное условие – чтобы у картофеля было низкое или среднее содержание крахмала. Поэтому, покупая на рынке или выращивая на собственном огороде, нужно отдавать предпочтение таким сортам картофеля: "Невский", "Жуковский", "Лидер", "Синеглазка", "Лазурит" и тому подобное.

Как лучше нарезать картофель для жарки?

Картофель для жарки лучше нарезать небольшими кусочками, чтобы он равномерно прожарился. В соответствии с собственными предпочтениями можете нарезать картофель соломкой, небольшими брусочками, дольками или кубиками.

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Нужно ли вымачивать картофель перед жаркой?

Чтобы во время жарки картофель не развалился, его нужно вымачивать. Поэтому, после того как вы нарезали картофель, пересыпьте его в глубокую емкость и залейте водой. Лучше всего, чтобы картофель вымачивался в течение 30 минут. За это время весь лишний крахмал выйдет на поверхность, а картошечка в процессе жарки не превратится в кашу. Если же у вас нет времени на то, чтобы вымочить картошку, то можете ее просто хорошенько промыть после нарезки.

Зачем сушить картофель перед жаркой?

После того, как вы вымочили или хорошенько промыли картофель, его нужно тщательно высушить. Если этого не сделать, то жареный картофель превратится в кашу. Лучше всего сушить картофель бумажными полотенцами. Просто положите бумажное полотенце в два слоя и выложите на него картофель. Сверху также промокните бумажным полотенцем. Теперь ваша картошка полностью сухая и готова к обжарке.

Сколько масла нужно для жареного картофеля?

Одно из главных правил при обжарке картофеля – масла должно быть не очень много и не очень мало. На один килограмм картофеля нужно взять 100 мл масла. Если вы хотите получить невероятно вкусную картошечку, то стоит воспользоваться замечательным трюком. Налейте в сковороду 50 мл рафинированного подсолнечного масла и добавьте 50 гр сливочного масла. Когда масло разогрелось, можете засыпать картофель на сковороду.

Как часто нужно перемешивать картофель?

После того, как вы отправили картошку жарить, ее не нужно сразу же перемешивать. Дайте ей прожариться в течение 3 минут. После этого перемешайте картофель. Обратите внимание, что картофель не нужно часто перемешивать, потому что он может развалиться. В идеале, на протяжении всего процесса обжарки картофель нужно перемешать всего 3-4 раза.

Нужно ли накрывать картофель крышкой?

Некоторые хозяйки и хозяева во время обжаривания картофеля совершают огромную ошибку – накрывают его крышкой. Этого делать не стоит, ведь картофель опять же развалится и будет выглядеть вареным, а не жареным. Вы можете накрыть картофель крышкой только в конце жарки, чтобы убедиться, что он хорошо прожарен внутри.

Когда солить картофель во время жарки?

Картофель ни в коем случае нельзя солить в начале жарки, поскольку после приготовления он получится мягким и не будет иметь хрустящей корочки. Поэтому, чтобы картошечка была идеальной и хрустящей, ее нужно солить за 5-7 минут до готовности.

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